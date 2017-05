¿Por qué Turquía no permitió a los alemanes visitar la base militar de Incirlik?

© AP Photo/ Emrah Gurel 'No entry': Turquía niega la visita de diputados alemanes a la base de Incirlik

El diputado turco del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) y presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, Mustafa Yeneroglu, comentó a Sputnik la tensa situación entre ambos países.

"Las dificultades están relacionadas, sobre todo, con la decisión de Alemania de conceder asilo permanente a personas involucradas con la intentona golpista en Turquía, así como con la política alemana respecto al Partido de los Trabajadores de Kurdistán [PKK, por sus siglas en kurdo]. Esto es incompatible con las declaraciones de la parte alemana sobre querer relaciones de alianza con Turquía", explicó Yeneroglu.

Según el diputado turco, Ankara canceló la visita de la delegación alemana de diputados a la base de Incirlik debido a que la delegación podía estar integrada por personas que apoyan abiertamente al PKK.

"Es una situación totalmente inaceptable para Turquía. Sabemos de la existencia de la Comisión para la Defensa en el Parlamento. La Comisión está integrada por representantes del Partido La Izquierda, el cual apoya abiertamente al PKK. En esta situación, no se debe esperar que Turquía no responda, ni que abra las puertas a la delegación, que incluye a los partidarios del PKK", enfatizó.

Al mismo tiempo, Yeneroglu destacó que este tema debe ser discutido al más alto nivel. El 24 de mayo, se celebrará en Bruselas una reunión entre el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Por su parte, Merkel afirmó que Alemania buscaría alternativas para trasladar las tropas alemanas de la base militar de Incirlik en Turquía a países vecinos, entre ellos, Jordania.

Alemania no pretende que Turquía sea expulsada de la OTAN

No obstante, el parlamentario turco opinó que no se debe tomar en serio estas declaraciones.

"En Alemania, todo el mundo sabe que Jordania no puede ser una alternativa a Incirlik. Es simplemente imposible, porque, en particular, implicaría el traslado a Jordania no solo de las fuerzas alemanes, sino de todas las fuerzas de la coalición. No es una cuestión que pueda ser discutida en serio a nivel técnico", explicó.

Yeneroglu también señaló que Alemania no ha cumplido con todas las obligaciones asumidas dentro de las relaciones turco-alemanas.

Según el político turco, si Alemania toma medidas concretas para ir llegar a un acuerdo en ciertos temas sensibles para Turquía, entonces, el país otomano podría hacer concesiones respecto a la base de Incirlik.

"Cuando se conozca la lista de participantes de la delegación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía lo examinará y actuará en consecuencia. No puede haber ninguna duda de que los partidarios del PKK no recibirán permiso de Turquía para visitar una instalación secreta en territorio turco", sostuvo.

Merkel: Alemania está interesada en que Turquía y la UE mantengan sus relaciones

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, por su parte, solicitó apoyo de EEUU en la disputa con Turquía sobre la base militar de Incirlik durante una reunión con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, informó la agencia Reuters.

"Hemos vuelto a pedir apoyo a los estadounidenses en las negociaciones con Turquía. Es impensable que los socios de la OTAN ejerzan este tipo de presión uno sobre el otro", citó la agencia a Gabriel.

Las relaciones entre Berlín y Ankara se agravaron después del arresto a finales de febrero del periodista alemán de origen turco Deniz Yucel en Estambul, acusado de pertenecer a una organización terrorista y de apología al terrorismo.

Merkel exigió al Gobierno de Erdogan la liberación de Yucel y respetar la libertad de expresión.

También deterioró los lazos bilaterales la decisión de Merkel de otorgar asilo político a militares turcos acusados por Ankara de participar en la intentona golpista de julio de 2016.

A finales de enero de este año, decenas de militares turcos que servían en las bases de la OTAN en Alemania solicitaron asilo, ya que afirmaron que habían sufrido purgas tras el fallido golpe de Estado y habían tenido que abandonar sus cargos en estas bases.

