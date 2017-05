Experto: los franceses no creen que Rusia interfiriera en las presidenciales

"Esto ya no funciona (…) Os puedo asegurar que, por suerte, los franceses ya no creen en esto (…) me cuesta creer que cualquier país, Rusia, China o Irán, pudiera intervenir en las presidenciales, si son los ciudadanos del país los que votan", dijo Bonnet en una entrevista a la cadena rusa RT.

Declaró estar convencido de que "los rusos no intervinieron en las elecciones francesas, pero sí ejercieron su influencia varios intereses financieros tanto franceses como internacionales".

Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas con el 66,1% de sufragios, según los datos del escrutinio definitivo.

Su contrincante Marine Le Pen, del Frente Nacional, cosechó el 33,9% de los votos.

Rusia en reiteradas ocasiones indicó que no apoyaba a ningún candidato francés y negó todas las acusaciones de intervenir en las elecciones.

