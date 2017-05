Kiev debe presentar memorando respecto a su demanda a Rusia antes de junio de 2018

El 16 de de enero de 2017 Ucrania presentó una demanda contra Rusia en la CIJ.

Kiev acusa a Moscú de haber violado el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y también sostiene que Rusia apoya el terrorismo, suministra armas a Ucrania, así como discrimina a los tártaros de Crimea y los ucranianos que viven en la península.

"Ucrania presentará un memorando con sus reclamaciones detalladas en el marco de este caso antes del 12 de junio de 2018", dice la nota de la Cancillería rusa, publicada luego de una reunión de los representantes de Rusia y Ucrania con el presidente de la CIJ, Ronny Abraham.

Añade que "Rusia responderá antes del 12 de julio de 2019 y, además, tras obtener el memorando ucraniano Rusia podrá declarar sus objeciones preliminares para el ejercicio de la jurisdicción por el tribunal".

La nota precisa que en este caso la audiencia judicial será precedida por una fase separada del proceso, dedicada al estudio de estas objeciones.

Anteriormente, la Corte Internacional de la ONU desestimó la demanda de Ucrania para imponer las medidas provisionales sobre Rusia por la supuesta violación de la convención sobre la financiación del terrorismo, sin embargo reconoció las reclamaciones relativas a discriminación racial.

De acuerdo con el procedimiento existente, las medidas provisionales buscan "congelar" el desarrollo del conflicto, evitar su deterioro antes de que la Corte tome una decisión final.

Moscú reiteró en numerosas ocasiones que no tiene relación alguna con los sucesos en el este de Ucrania, no suministra a las milicias equipos militares ni municiones, no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que esta nación supere su crisis política y económica.

El representante ruso en el proceso y jefe del Departamento Legal del Ministerio de Exteriores de Rusia, Román Kolodkin, declaró que las acusaciones hechas por Ucrania están fuera de la jurisdicción del tribunal.

Respecto a la propuesta de Kiev de implementar medidas temporales, señaló que Moscú no ve en su aplicación ninguna base jurídica ni práctica.

El funcionario señaló que si Ucrania realmente busca la paz, debería esforzarse en cumplir los Acuerdos de Minsk, pactados en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con el objetivo de buscar una solución política al conflicto en Donbás.

