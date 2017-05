El Brexit duro deja a UKIP sin tema de campaña en las elecciones locales

Con los resultados declarados en 63 de los 88 ayuntamientos con escaños en liza este 4 de mayo, la formación cofundada por Nigel Farage llevaba perdidos 108 concejales y había ganado únicamente uno.

"Si el precio de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea es una ventaja 'tory' después de adoptar esta causa patriótica, entonces es un precio que UKIP está preparado a pagar", declaró el líder Paul Nuttall asumiendo la derrota.

Las proyecciones atribuyen al UKIP en torno al 3% del reparto de votos frente al 22% cosechado en 2013, cuando se eligieron los mismos escaños municipales o comarcales en Inglaterra, Escocia y Gales.

"Somos víctimas de nuestro propio éxito", justificó el líder tras la fuga de votantes de UKIP a su morada tradicional en el Partido Conservador.

El UKIP custodiará como "perros guardianes" la ejecución completa del Brexit

Con su 'Brexit duro', la primera ministra y líder conservadora, Theresa May, ha recuperado a los radicales euroescépticos y xenófobos que se unieron a la cruzada de Farage para sacar al Reino Unido de la UE.

El tono hostil descargado por May en los últimos días —particularmente en su denuncia de interferencia de "políticos y burócratas" comunitarios en las elecciones británicas— ha beneficiado a los tories, según admitió Nutall en un comunicado.

Los conservadores también atrajeron en estos comicios respaldos de laboristas que votaron Brexit en el referéndum de 2016 y de opuestos a la independencia de Escocia.

El hundimiento del UIKP ayudará a May a lograr la mayoría absoluta en el Parlamento del Reino Unido que persigue desde que adelantó las generales al próximo 8 de junio.

"UKIP deja paso a una nueva era de dominio de la derecha", tuiteó Matthew Goodwin, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Kent.

El académico y autor de 'Brexit: Why Britain Voted to Leave the EU' (Brexit, porqué Reino Unido votó a favor de abandonar la UE), estima que si los conservadores se hacen con el 50% de votantes de UKIP, 31 escaños parlamentarios laboristas correrán peligro en las legislativas.

Cerca de cuatro millones de personas —12,7%— confiaron en el UKIP de Farage en las generales anteriores, de 2015.

Pese al fuerte tirón la formación solo obtuvo un parlamentario bajo el sistema mayoritario vigente en las legislativas.

