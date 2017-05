¿Seguro de su triunfo? Macron descarta modificar su programa electoral

"No voy a modificar mi proyecto para convencer a los electores que no me votaron en la primera vuelta", dijo Macron en una entrevista con la televisión BFMTV.

© AFP 2017/ Philippe Lopez Los sondeos en Francia dan la victoria a Macron

Sin embargo supuso que millones de franceses optarían por su candidatura para preservar la democracia en el país.

Macron señaló también que está punto de definir quién ocupará el cargo de primer ministro en caso de ganar las presidenciales.

"Tengo dos perfiles en cuenta", dijo al precisar que se trata de un hombre y una mujer.

Francia se prepara para celebrar el 7 de mayo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que será disputada por el líder del movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, y la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, ganadores de la primera ronda con el 24 y el 21,3% de los votos, respectivamente.

Las encuestas para la final de las presidenciales favorecen a Macron.

