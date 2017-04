Los conservadores ganan popularidad desde el anuncio de elecciones en Reino Unido

Una encuesta de YouGov para el diario The Times coloca a los tories en cabeza con el 48% de intención de voto, cuatro puntos más que los recogidos por el mismo instituto días atrás.

© REUTERS/ Toby Melville Theresa May convoca elecciones anticipadas en Reino Unido

Los laboristas que lidera Jeremy Corbyn han ganado un punto porcentual pero aun así solo cosechan la mitad de respaldos —24%— que sus principales contrincantes.

El Partido Liberal-demócrata se mantiene invariable, con el 12% de electores dispuestos a votarles en unos comicios que se han adelantado de su fecha fijada en mayo de 2020.

La formación euroescéptica UKIP ha perdido terreno y puntúa con un 7% en este último sondeo frente al 10% la semana anterior y el 12,6% registrado en las legislativas de 2015.

Nigel Farage, exlíder del partido que forzó el referéndum Brexit de 2016, no ha descartado presentarse a los comicios generales, según señaló a la BBC.

"Aun no me he decidido y debo sopesarlo… necesitamos una voz potente de UKIP en la política británica para exigir cuentas a los tories", dijo el eurodiputado.

Será la sexta ocasión en que Farage intenta entrar en el Parlamento de Westminster si decide disputar un escaño el próximo 8 de junio.

Su sucesor en el liderazgo, Paul Nuttall, perdió la batalla contra el laborismo en una elección parcial celebrada en el norte de Inglaterra en febrero.

