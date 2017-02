El oráculo de Saakashvili: Ucrania está destinada a ser una "superpotencia europea"

© Sputnik/ David Hisanishvili Los grandes planes de Saakashvili para cambiar Ucrania

"Ucrania está destinada a ser una superpotencia de Europa", afirmó

Además, Saakashvili declaró que "toda Europa está en deuda con los ucranianos" porque estos siguen salvando a este continente de la mítica amenaza "del Ejército más agresivo de Europa".

"Los soldados ucranianos, incluso ahora, vuelven a demostrarle al mundo que han salvado a Europa del Ejército más agresivo de Europa y siguen salvándola, es decir, toda Europa está en deuda con los ucranianos", aseguró.

Las frases del exgobernador de Odesa no terminaron aquí: Saakashvili manifestó que Europa simplemente "no será capaz de sobrevivir sin Ucrania". Sin embargo, no argumentó su opinión.

​"Ucrania tiene ahora el derecho de no solo pedir y rogar: 'No nos abandonen, por favor' sino también de decir: 'Deben hacer esto, esto y esto', porque la Unión Europea, y Europa en general, no sobrevivirá sin Ucrania. Europa no tiene futuro sin Ucrania".

Por si fuera poco, el expresidente de Georgia señaló que desde el punto de vista económico, Ucrania es un potente país europeo.

"Tenemos que proponernos esta meta. En 5-15 años, se puede convertir a Ucrania en un jugador líder de la política europea", subrayó Mijaíl Saakashvili.

No obstante, hace tan solo unos meses, en noviembre de 2016, Mijaíl Saakashvili vaticinó el colapso inminente de Ucrania.

"Si crecemos tal como lo hacemos hoy, pronto podríamos dejar de existir", describió en aquel entonces la situación del país.