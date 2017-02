UE quiere expresar a EEUU su desacuerdo sin romper la cooperación

En la cumbre en Malta los líderes de la UE debatieron la colaboración con EEUU expresando su preocupación por algunas decisiones de la nueva Administración del país.

"No tuvimos ningún antiamericanismo, sentimos que debemos colaborar con EEUU, no obstante, no podemos callar cuando se trata de principios", dijo Muscat tras la reunión.

Subrayó que "a pesar de las buenas relaciones, nos expresaremos muy claramente cuando creamos que estos principios se infringen".

Indicó también que "el desarrollo de la situación en EEUU y el camino a través del cual esta superpotencia determinará su papel en el mundo, afectan directamente al rol global de Europa".

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó antes del comienzo de la cumbre informal que la UE mantendrá relaciones de amistad con la nueva Administración de EEUU, aunque "los amigos puedan divergir en diferentes asuntos".

El 27 de enero el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe por tiempo indeterminado el ingreso a EEUU de refugiados sirios, por 120 días si provienen de otros países, y vetó por 90 días la entrada al país de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudan y Yemen.

Poco después de la investidura, Trump reafirmó su determinación a construir un muro en la frontera con Mexico, y anunció la anulación de los subsidios a ciudades "santuarios" de migrantes en EEUU y los poderes a la policía para cumplir acciones de deportación.