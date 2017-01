¿Por qué Trump provoca pánico en ciertos círculos de los Balcanes?

"Es toda una red que incluye activistas, ONG, algunos partidos de oposición, y no descarto que también incluya a algunos representantes de los círculos gobernantes actuales. Pero, en general, es aquella parte de la élite política que se formó después de Milosevic y sus aliados abiertos y secretos en los medios de comunicación, miembros de numerosos sindicatos independientes de periodistas, abogados, etc.", afirmó.

Por su parte, el analista político Branko Radun comentó a Sputnik cómo divide a los partidarios de Clinton en dos categorías: los que la siguen por razones ideológicas, y los que lo hacen "por necesidad".

"Yo dividiría la élite en dos grupos. El primero lo forman los partidos, las ONG, los medios de comunicación y los individuos que son ideológicamente cercanos a los liberales y demócratas estadounidenses. El segundo grupo lo integran aquellas organizaciones y partidos que, después de la caída de Milosevic, se adaptaron a la situación. Para mantener la posición en el escenario político, aceptaron unos compromisos y negociaron con los partidarios locales de Clinton y la élite globalista de Soros", explicó.

Estos círculos serbios 'mimados' por las anteriores Administraciones estadounidenses recibían recursos de los fondos de organizaciones como la USAID —Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional—, los fondos de ayuda como el NDI —Instituto Nacional Demócrata— y el IRI — Instituto Republicano Internacional—, precisó Stankovic.

Según Stankovic, lo más probable es que con la nueva Administración de EEUU, para las ONG serbias será más difícil conseguir el dinero, porque Trump optará por otros enfoques de política exterior, y en general, el nuevo presidente se centrará más en los asuntos internos.

"Esto no significa que no haya subvenciones. Simplemente dudo que Trump haga lo que hacían los demócratas cuando estaban en el poder, que preparaban la destrucción de ciertos regímenes políticos por medio del sector no gubernamental y los partidos de oposición. Creo que la ideología no va a influir tanto en Trump y llevará las negociaciones como los empresarios concluyen las transacciones comerciales".

La campaña contra Trump, al igual que el pánico por su victoria en ciertos círculos serbios, tienen poco sentido, puesto que la victoria de Clinton no traería nada bueno a Serbia, aseguró Branko Radun.

"En primer lugar, hubiese aumentado la presión sobre la República Srpska, lo que conduciría a su abolición (es decir, la transformación de Bosnia en un estado unitario). Además, comenzaría la etapa final de formación de Kosovo como estado independiente. Con el triunfo de Trump, empezamos desde cero. De momento, no hay nada claro, pero si se compara con otras opciones, es decir, con la victoria de Clinton, cuando estaba claro que todo se iba a desarrollar de una manera negativa para nosotros, es mejor cuando todo empieza desde cero, porque aparece una oportunidad", concluyó Radun.