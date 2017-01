El dirigente irlandés Martin McGuinness se retira de la política

El 'número dos' del Sinn Féin y ex comandante del Ejército Republicano Irlandés (IRA) dimitió este mes de su cargo como viceministro principal de Irlanda del Norte por alegaciones de corrupciones en torno a la líder protestante unionista, Arlene Foster, con quien dirigía el autogobierno.

"Mi estado de salud coincidió con todo esto así que me lo pensé seriamente y he decidido que no me presentaré a las elecciones", adelantó McGuinness al diario republicano An Phoblacht.

Nueva crisis en el Gobierno de Irlanda del Norte tras dimisión de ministro

La renuncia del dirigente de Sinn Fein trajo la destitución de la ministra principal del DUP y el colapso del gobierno e instituciones autonómicas.

Las elecciones están convocadas para el 2 de marzo y el foco de atención recaerá en las próximas horas en el relevo de mandos en la única organización política con cargos electos en Belfast, Dublín y Londres.

"Martin McGuinness es la única persona en el movimiento republicano capaz de gestionar y hacer que funcione el gobierno compartido e instituciones y mantener al mismo tiempo el respaldo de las bases", sostuvo en un reciente debate público al que asistió Sputnik, Sean O´Callgham, ex activista del IRA y posteriormente infiltrado en los servicios secretos irlandeses.

Gerry Adams tiene autoridad para liderar un gobierno con los antiguos enemigos en el DUP pero en los últimos días ha descartado renunciar a su escaño en el Parlamento de Dublín para retornar al 'Norte'.

Adams y McGuinness han liderado al movimiento republicano desde la etapa armada de finales de los sesenta y la transición democrática y constitucional.

McGuinness tenía previsto 'jubilarse' este mayo coincidiendo con el décimo aniversario de la formación del primer gobierno de coalición que trajo estabilidad a este territorio de dominio británico.

Londres quiere una "frontera blanda" entre las dos Irlandas tras el Brexit

El veterano del IRA formó una sólida e insólita relación con el reverendo Ian Paisley, líder fundador del DUP, que hasta 2007 se opuso a todas las iniciativas de paz en Irlanda del Norte.