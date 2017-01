Tiroteo en una escuela primaria en Reino Unido

Los policías armados están patrullando la zona y un helicóptero de la policía ha sido desplegado en la escuela en Muirdrykes Road.

Varios informes sin confirmar refieren que un atacante estaba tratando de "entrar en la escuela antes de que le dispararan".

"Alrededor de las 09.05, la policía recibió un informe de tiroteo en el área Penilee de Glasgow", dijo un portavoz de la Policía de Escocia citado por The Sun.

"Se están realizando extensas investigaciones para establecer las circunstancias exactas".

El Ayuntamiento de Glasgow confirmó que "todos los alumnos y el personal están a salvo".

VIDEO: Anxious parents outside St George's Roman Catholic School in Penilee area waiting to pick up kids after a gun fired outside. pic.twitter.com/ML4dUmDQ3t

We are aware of a firearms incident in Penilee this morning. We do not believe there is any ongoing threat to any other person. — GlasgowSWPolice (@SWGlasgowPolice) January 16, 2017

Police helicopter out above penilee. Can someone tell me what's happened been there a good while now 😕🙁 @1025Clyde1 pic.twitter.com/HsPuPn088T — Martha Judge (@MarthaJudge) January 16, 2017