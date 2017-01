¿Libertad de expresión? Canal británico interrumpe entrevista cuando uno de sus accionistas es criticado en vivo

La entrevista fue interrumpida por el presentador del programa luego de que Toynbee comentara acerca de las conexiones de la emisora con Rupert Murdoch, magnate dueño de un "imperio de medios de comunicación", entre ellos los periódicos The Sun y The Times, informó The Independent.

Murdoch hace alrededor de un mes hizo una propuesta de cerca de 11.200 millones de libras esterlinas —13.600 millones de dólares— para tomar el control total de Sky News, recordó el periódico. El acuerdo, sin embargo, necesitaría de la aprobación del Gobierno para ser llevado a cabo.

El magnate, que ya posee el 39% de la emisora británica, ha intentado tomar el control completo de ella en otras ocasiones anteriores, sin éxito. En 2011, por ejemplo, sus ambiciones fueron frustradas después de que emergiera la información de que periodistas conectados con algunos de sus medios de comunicación habían estado implicados en hackeos de teléfonos.

Ffs, Polly Toynbee is going on about Rupert Murdoch now. She's nuts, right? pic.twitter.com/Uobfdevbhj — Ben (@Jamin2g) 8 de janeiro de 2017

Polly Toynbee participaba de una discusión acerca de una entrevista de Theresa May, primera ministra del Reino Unido, a Sky News. Toynbee subrayó el hecho de que May, quien tiende a evitar grandes apariciones mediáticas, hubiese concedido una entrevista tan importante a Sky News y no a BBC.

"Mientras Rupert Murdoch está tratando de hacerse cargo de la totalidad de Sky, ella [May] concede a Sky esta entrevista tremendamente importante. Aunque en realidad no dijo nada, esto [la entrevista] es posiblemente más significativo que cualquier cosa que ella haya dicho", consideró la periodista.