Un campamento de inmigrantes en Canarias se inunda de aguas fecales

El campamento Canarias 50, uno de los más grandes habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones, para acoger a migrantes en Las Palmas de Gran Canarias, lleva varios días inundado, literalmente, por las aguas fecales debido a las intensas lluvias que están asolando la isla desde el viernes 5 de febrero.

Las instalaciones, que están siendo gestionadas por Cruz Roja, aunque originalmente dependen del Ministerio de Defensa, tienen capacidad para poco más de 400 personas y en estos momentos y según han denunciado a Sputnik varias de las personas que están dentro, ya ha sobrepasado su capacidad y están al límite del hacinamiento. En su interior hay solamente hombres y son principalmente de nacionalidad marroquí.

El campamento #Canarias50, uno de los habilitados por Cruz Roja para acoger migrantes en las islas, se ha inundado de aguas fecales y las heces y la orina han llegado hasta el interior de las carpas. La situación la han provocado las lluvias que no cesan desde el viernes 🛑 pic.twitter.com/f1SKhtn1Ge — Esther Yáñez (@EstherYez) February 9, 2021

​En los vídeos que uno de los migrantes envío a esta agencia se aprecia perfectamente cómo las heces flotan por el suelo del campamento y llegan hasta el interior de las tiendas donde duermen en grupos de entre 8 y 20 personas hasta el momento.

"Mira esto, todo mojado aquí. La basura y la caca llegan hasta la carpa", cuenta a Sputnik uno de los residentes. "¿Ves la caca que llega hasta aquí? Es agua de caca. Está todo mojado porque ha llegado a todas las carpas".

Según han informado varios medios locales, el inconveniente con la inundación de las aguas fecalesque está impidiendo que las aguas negras y las de lluvia se canalicen correctamente.según ha informado un portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Los residentes denuncian que Canarias 50 no está preparado para la acogida de personas y temen que la situación vaya a peor porque no cesan de llegar migrantes en patera a las costas del archipiélago, principalmente provenientes del Magreb o de países subsaharianos. Denuncian además que las instalaciones son muy deficientes porque no hay agua caliente, conviven con la humedad y el frío constantes y el equipo médico y profesional que les atiende no está preparado para atender sus necesidades. Se quejan también por la falta de información sobre su situación actual y su futuro a corto plazo.

🛑Un amigo marroquí me manda este vídeo desde el interior del campamento #Canarias50. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado que las aguas FECALES inunden las tiendas. Los migrantes denuncian que estos campamentos están al borde de su capacidad. Urgen respuestas🛑 pic.twitter.com/0yHQCQh0O6 — Esther Yáñez (@EstherYez) February 9, 2021

​"No nos dan soluciones y no sabemos qué va a pasar. Cada día pregunto a los trabajadores, pero ni siquiera me responden", asegura uno de los residentes proveniente de Marruecos a este medio.

El campamento Canarias 50 no es el único que presenta malas condiciones para la acogida de migrantes. En Tenerife, el centro Las Raíces, que es el mayor de todos los campamentos de esta isla y tiene capacidad para 2.400 personas, está ubicado en mitad de un humedal y encima de un pazo de vegetación, tremendamente frío, húmedo y lleno de barro. El anuncio por parte del Gobierno de trasladar a un grupo de 80 personas hasta este centro desde uno de los hoteles de acogida habilitados en la ciudad de Tenerife, ha provocado algunas protestas por parte de estos migrantes que no quieren malvivir en estas condiciones tan precarias porque las consideran inhumanas.