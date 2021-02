España saca del diván de la historia silenciada a su mejor periodista

Acallado por el franquismo, pero repudiado por la izquierda. Perseguido por nazis pero, también, crítico con la represión comunista. La existencia de un periodista "antifascista y antirrevolucionario por temperamento", como se definió a sí mismo en 1937, nos recuerda que no todo eran trincheras, no todo eran bandos contendientes. Entender la España solo en rojo o azul es ya empezar a perder, una realidad que no ha cambiado.