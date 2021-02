La futura base del Ejército español en Córdoba: el nuevo frente de batalla interna del PSOE

En un principio, todo eran sonrisas al sur de Madrid. Córdoba se lleva un ansiado premio y una oportunidad de desarrollo en plena expansión de la crisis socioeconómica por la pandemia. La ciudad andaluza acogerá el Proyecto Tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra. Según Defensa, esto implica la creación de más de 1.600 puestos de trabajo, en su mayoría personal civil.

Según fuentes ministeriales, estamos ante un "proyecto innovador en el que el Ejército de Tierra lleva 10 años trabajando". La idea es crear un polo logístico que concentre el desarrollo tecnológico más puntero con las labores de mantenimiento e investigación. El conocido como Plan COLCE, Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, permitirá ganar en eficiencia al concentrar en una sola instalación toda la actividad, lo que "será un motor tecnológico, de creación de empleo y de l+D+i para la región".

👏👏👏 ¡Una Gran Noticia! #CórdobaEsp acogerá la Base Logística del Ejército de Tierra. Una Magnífica Noticia para nuestra ciudad que generará más de 1.600 empleos directos y convertirá a nuestra ciudad en un motor tecnológico y de I+D+i en #Andalucía y en toda España ¡¡Gracias!! pic.twitter.com/ISl0qli7JG — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) February 4, 2021

​"Si merece la pena ser alcalde es por días como hoy", afirma el regidor cordobés, el popular José María Bellido, que agradecía al Gobierno de la nación "la apuesta que ha hecho por Córdoba, por encima de colores y de partidos, pensando en el interés general".

En la misma línea se expresó la ministra de Defensa Margarita Robles en la Cadena Ser, donde destacó la innovación que aportará este nuevo polo logístico y la cualificación de los empleos. "Además de lo estrictamente logístico nos importa la parte tecnológica de I+D+i, medio ambiente... La panoplia de puestos de trabajo que pueden surgir son muy importantes. Es un enriquecimiento enorme para Córdoba y para el Ejército".

No llueve a gusto de todos

Con una tasa de paro en el último trimestre del 2020 en la provincia del 23,75%, solo en la capital hay más de 40.000 desempleados , Córdoba tiene motivos para sonreír al futuro y el Ayuntamiento ya baraja un descenso del 4% del desempleo. Según medios especializados el nuevo centro atraerá una inversión de al menos 300 millones de euros para modernizar al Ejército de Tierra, de acuerdo al Plan Fuerza 35 , con lo cual, se espera además que se genere un empleo de alta cualificación e innovación.

Pero la coronación de Córdoba como rampa de despegue a la modernización militar está abriendo viejas rencillas entre ciudades. Otras candidatas como Toledo o, sobre todo, Jaén se lamen las heridas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ofrecía una combativa rueda de prensa en la que denunció que injerencias políticas habían sacado de la pole a su ciudad, obviando criterios técnicos.

La guerra entre socialistas está abierta, "es el momento de que la ciudadanía sepa que las aspiraciones no eran infundadas. Hasta hace dos días, y así consta en los informes del propio Ministerio de Defensa, Jaén era la mejor valorada", afirma el regidor.

© Foto : Cortesía Ayuntamiento de Jaén El alcalde de Jaén denuncia injerencias políticas

Millán ha ofrecido detalles en rueda de prensa sobre las negociaciones, llamadas telefónicas en Nochebuena, reuniones telemáticas y presenciales en Madrid para recordar que Jaén ha cumplido. No obstante, la decisión de su partido, desde Madrid, ha virado hacia Córdoba, dejando a Jaén en la estacada, y todas las miradas se dirigen a la influencia de una cordobesa en la Moncloa: la vicepresidenta Carmen Calvo. "No queremos pensar que la decisión se haya visto afectada por una decisión de una vicepresidenta del Gobierno, sin valorar otros criterios", afirma el alcalde de Jaén. "La vicepresidenta es de España, de todos los españoles, de Jaén, no solo de Córdoba".

Usa estos hashtags para todas las publicaciones, vamos a empezar picando fuerte en las redes:

🌍🌍🌍#BastaYa #JaénMereceMás #14Fyovoy



¡Hagamos trending topic esta estafa monumental del Colce, la ITI y demás cacicada contra la provincia de Jaén!@JaenMereceMas pic.twitter.com/VIeGslHTzd — Francisco J. Castro Liébanas (@FjCastroSanJuan) February 7, 2021

​La sombra de un dedazo ha provocado controversia, también fuera de Andalucía. Otras dos mujeres, también socialistas y alcaldesas de Toledo y Segovia, ciudades candidatas a acoger este COLCE, muestran sorpresa ante la elección de Cordoba. Clara Luquero, desde Segovia, se declaraba estupefacta y Milagros Tolón enfatizaba la "sorprendente velocidad" con la que ha sido escogida Córdoba.

Jaén, por su parte, no se da por vencida, el alcalde solicita que "se paralice la decisión y que se paralice el expediente". Además, ha enviado una carta a Pedro Sánchez, expresándole su decepción, malestar e indignación.

© Foto : Ayuntamiento de Jaén Carta del alcalde de Jaén a Pedro Sánchez

Lo cierto es que la provincia de Jaén no debe dejar pasar más trenes. En el tercer trimestre del 2020, según la EPA, Jaén fue la provincia con la mayor tasa de paro de España (27,4%), así que la indignación social es enorme. Campañas a través de WhatsApp piden a los jienenses que escriban al presidente Pedro Sánchez para que "conozca lo que está pasando en Jaén".

La Plataforma ciudadana Jaén Merece Más, que integra a más de 150 asociaciones afirma que la ciudad es un "polvorín tras negarle el Gobierno la Base Logística COLCE y hace unos meses los 220 millones de la ITI, además de las afrentas anteriores con el AVE que esquivó a Jaén, el desmantelamiento de los nudos industriales y los continuos desaires hacia esta provincia y su capital".

En Jaén llueve sobre mojado, cuenta a Sputnik el empresario local Juan Afán, miembro de la plataforma Jaén Merece Más. Nos cuenta que "somos claro ejemplo de la España vaciada, no tenemos inversiones, lideramos el paro y la despoblación". Afán evidencia el sentir de la sociedad jiennense, "estábamos ilusionados, era el único proyecto ilusionante con el que contábamos, y de la noche a la mañana, la influencia de la vicepresidencia nos deja sin otra oportunidad".

Integrantes de Radio taxi Jaén 953 22 22 22 asistirán el próximo 14 de febrero a la manifestación promovida por la plataforma ciudadana Jaén Merece+ .

Entre todos y todas tenemos que defender nuestra provincia y así deje de ser NINGUNEADA! pic.twitter.com/NMlsx6Pd0h — RadioTaxiJaén222222 (@RadioTaxiJaen) February 5, 2021

Las redes sociales y el tejido asociativo de Jaén se siente doblemente víctima, "pagamos no solo la falta de atención de Madrid, también por la guerra interna del PSOE de Sanchez contra el de Susana Díaz en Andalucía, el ala jiennense es más susanista, así que de nuevo, somos los agraviados", denuncia Afán.

La Plataforma exige una investigación para confirmar que no se ha cometido prevaricación con la elección de Córdoba. ​Para el próximo fin de semana hay convocada una manifestación desde coches y balcones para exigir justicia con la provincia. El consenso político y social jiennense es que vienen siendo abandonados en cuanto a inversiones, dotación de infraestructuras y oportunidades por parte de las administraciones superiores.