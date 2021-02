Líder del Partido Popular se desvincula de su extesorero ante el juicio por corrupción

"Ese Partido Popular ya no existe (...) No hay ninguna persona en puestos de responsabilidad orgánica de los que están ahora mismo en el banquillo de los acusados", dijo en una entrevista radiofónica en la emisora Onda Cero.

Junto con esta idea lanzó un mensaje de mano dura, como se expresara desde el partido la semana pasada cuando se conoció la confesión del extesorero, Luis Bárcenas, a la Fiscalía Anticorrupción que implicaba al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"No voy a pasar ni una, si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso", dijo Casado en esta primera jornada del juicio en la que el abogado de Bárcenas solicitó un careo entre su defendido y Mariano Rajoy.

También reconoció que los casos de corrupción que afectan al Partido en relación con la época en la que Bárcenas era el tesorero, han tenido un coste electoral "terrible" para su formación y desacreditó la figura de su extesorero.

"Una persona que lleva mintiendo durante diez años y ha cambiado la versión cinco veces, para mí no tiene ninguna credibilidad", dijo sobre Luis Bárcenas, que la semana pasada generó una gran expectación sobre el inicio del juicio.

El juicio que comenzó este 8 de febrero en la Audiencia Nacional española establecerá si el Partido Popular, acusado junto con su extesorero, pagó con dinero negro la reforma de su sede nacional, en el centro de Madrid y está previsto que comparezcan más adelante como testigos los expresidentes del Gobierno por esta formación Mariano Rajoy y José María Aznar.