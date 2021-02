Dos años de cárcel para Paco Sanz, el hombre que estafó a miles de personas simulando tener un cáncer terminal

Paco Sanz es un hombre a quien en el año 2009 le diagnosticaron el Síndrome de Cowden, una enfermedad genética catalogada como "rara" que provoca la aparición de tumores benignos.

Aunque esta enfermedad no provoca ningún riesgo vital inminente en la vida de las personas afectadas, Sanz utilizó sus redes sociales para decir que le quedaban pocos meses de vida y pedir ayudas económicas para poder costear un supuesto tratamiento experimental en Estados Unidos.

En 2010 creó una página web en donde afirmaba tener un cáncer genético y lanzaba mensajes como "me avergüenza pedir dinero", "no lo haría si mi situación no fuera límite", "solo quiero seguir viviendo", "mi vida parece una pesadilla, pero pese a todo no quiero perderla", "¿me ayudas?", "he agotado mis recursos y los de mi familia", "las autoridades me ignoran".

Siguen las buenas noticias ya estamos más cerca la #huchaporbaltimore sigue bajando ya solo estamos a 9489,65€ para realizar el sueño pic.twitter.com/rVfE9GcQEt — Paco Sanz (@paco_sanz) December 27, 2016

​De esa manera, Paco Sanz logró el apoyo de muchos, entre ellos reconocidas personalidades de la televisión. En siete años recaudó unos 264.780 euros para el supuesto tratamiento en Estados Unidos. Lo que Sanz nunca dijo es que lo que le ofrecían en ese país era un ensayo experimental gratuito.

Ahora, el conocido "hombre de los 2.000 tumores" se enfrenta a la justicia española. Al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Sanz negoció que le bajaran la pena de seis a dos años y a cambio reconoció haber estafado a miles de personas simulando una enfermedad terminal. De esta manera, se mantiene su responsabilidad civil sobre cada uno de los afectados, único aspecto que se dirimirá en el juicio.

Junto a Paco Sanz está acusada su entonces pareja, Lucía Carmona, a quien también se le rebajó la pena de tres años a un año y nueve meses por el delito de estafa, y la madre de Paco Sanz, quien, según la Fiscalía, debe pagar las indemnizaciones a los perjudicados por haber participado a título lucrativo junto a su hijo y nuera. El padre de Sanz también fue imputado, pero ya murió.

El abogado de Carmona asegura que su defendida "no debería estar en el proceso" porque ella "es una víctima" que no se benefició del dinero, sino que estando enamorada a los 17 años "recaudaba de buena fe" dinero para su pareja.

Entre los afectados citados para testificar están el humorista José Mota, el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, el exdirector general de Juventud de la Comunidad de Madrid y exjugador de waterpolo Pedro García Aguado, conocido por el programa televisivo Hermano mayor, los actores Santi Rodríguez, Nacho Guerreros y David Muro, así como el chef Pedro Roca.

Otros perjudicados son un oncólogo y un dermatólogo, e igualmente está citado para testificar el escritor Alejandro Ruiz Hurtado, autor del libro Así cayó Paco Sanz.

Han renunciado a testificar los cantantes Ramón Melendi y Charo Reina, los presentadores de televisión Risto Mejide y Dani Mateo, el youtuber Auronplay y el futbolista del Cádiz Álvaro Negredo, sin perjuicio de las indemnizaciones y otros efectos de la sentencia que les pudiera corresponder.