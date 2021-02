Madrid amplía a 6 los comensales permitidos en bares pero no permite visitar casas

"Algunas comunidades autónomas han cerrado el 100% de su hostelería y la incidencia acumulada ha persistido y sigue por encima de los mil casos. Por tanto lo importante es tomar decisiones oportunas en base a criterios técnicos", dijo en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública de la región, Antonio Zapatero.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada de 888 casos del COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que se encuentra por encima de la media nacional, situada en 783.

La incidencia de Madrid supera con mucho el umbral de 250 que el Ministerio de Sanidad utiliza para declarar un escenario de riesgo máximo por coronavirus.

Pese a ello, las autoridades regionales optaron por relajar las prohibiciones vigentes para el sector de la hostelería.

"La hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios, los contagios se producen en el entorno familiar y en las fiestas sociales", dijo Antonio Zapatero para justificar la decisión.

Junto a la ampliación del aforo en terrazas, la Comunidad de Madrid emitió este 5 de febrero una orden para establecer el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de los locales hosteleros con la única excepción de cuando se esté consumiendo.

"La experiencia de estos meses requiere que esta excepción al uso de la mascarilla deba ser precisada", precisó Zapatero.

El resto de medidas contra el coronavirus seguirá igual: la región estará bajo un toque de queda de las 22.00 a las 06.00, no se permite recibir a personas no convivientes en el domicilio y el aforo máximo de las reuniones sociales es de cuatro personas siempre que no sea para consumir en una terraza.