España integra a la Sierra de las Nieves y sus abetos prehistóricos en la red de parques nacionales

El pinsapo (Abies pinsapo) es un tesoro que sobrevive desde hace cientos de miles de años. Es un árbol, un abeto único que, de hecho, solo podrás encontrar en la Sierra de las Nieves y montañas aledañas. Esta especie es lo que los biólogos llaman un relicto, una reliquia biológica, una especie emblemática que hay que preservar y que lleva en el planeta desde las últimas glaciaciones.

Al estar la masa forestal concentrada en un 65% en la Sierra de las Nieves, recibirán el máximo reconocimiento ambiental y el máximo grado de protección, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de febrero —a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)— de la creación de un Decreto Ley para el nuevo Parque Nacional.

Ahora, la calificación deberá ser tramitada por las Cortes Generales, un último paso. Tras muchos años de trabajo, la región interior de la provincia de Málaga será coronada de acuerdo a su biodiversidad y riqueza geológica.

"Es para estar orgullosos, a nivel personal, como vecino y como propulsor de este Parque, temo que me emocionaré cuando llegue el nombramiento", confiesa a Sputnik José Antonio Víquez, exalcalde de Yunquera y actual Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga.

​¿Qué aporta el nuevo parque?

El futuro parque se extiende por 23.000 hectáreas que contarán con un núcleo de máxima protección y un área periférica, "como si dijéramos la yema y la clara de un huevo", relata el coordinador de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, Tomás Rueda, otro de los responsables de este reconocimiento.

La Sierra de las Nieves, hasta ahora desconocida para muchos españoles, asciende al elenco en gran parte, "debido a su valor ambiental extraordinario", explica Rueda. La Sierra contiene islas montañosas que acumulan "más biodiversidad que países enteros". Los caprichos de la evolución han dejado aisladas, a lo largo de cientos de años, en esta cadena montañosa, a numerosas especies únicas.

La Sierra de las Nieves © Foto : Cortesía de Miteco 1 / 4 © Foto : Cortesía de Miteco La Sierra de las Nieves

Pero además de una de las mayores concentraciones de biodiversidad, en este Parque conviene no despistarse mirando a sus pinsapos y mirar por dónde pisamos. El suelo es uno de sus reclamos. La geomorfología de la Sierra es como un museo de Historia del planeta a cielo abierto. Hay formaciones rocosas que datan de cientos de millones de años, como las peridotitas, que afloran del interior a la superficie, un fenómeno que apenas se da en todo el planeta.

La evolución tectónica ha perfilado un escenario de distintos tipos de rocas plutónicas, metamórficas y sedimentarias.

"Es un puzle geológico, en cada tipo de suelo habita un tipo diferente de vegetación, de ahí la enorme variedad de paisajes", explica Rueda, que afirma que "recorrer este lugar equivale a hacer un recorrido por toda la Península, aquí se contiene todos los hábitats".

Lo cierto es que el Parque está a 20 km en línea recta de la costa. Esta proximidad hace que, entre los 0 metros de altitud y los 2000 de los picos más altos, haya un mundo de microclimas y especies concentradas. Pero esa proximidad a la costa es uno de los riesgos.

Una cápsula natural rodeada de turistas

La proximidad de la Costa del Sol, con una de las mayores concentraciones turísticas y de actividad económica del sur de España, es una amenaza. Pero a su vez, ha sido un acicate para la creación del Parque.

La Sierra de las Nieves es el anverso del desarrollismo de finales de los 90 y los 2000 en esta región. "Estamos a tan solo 40 minutos en coche de Marbella o Málaga", detalla a Sputnik Antonio Pérez, Presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y alcalde de Alozaina, una de las localidades que quedarán dentro del Parque Nacional.

El interior de Málaga, ensombrecido por el modelo socioeconómico de turismo y servicios de la costa, ha permanecido olvidado durante décadas. "La existencia de nuestros pueblos es inviable, no podemos ofrecer servicios a una población de menos de 5.000 habitantes y además, no hay oportunidades de desarrollo". Según la mancomunidad, el paro ronda el 30% en estos pueblos y la pérdida de población es constante.

"En la Yunquera hemos perdido más de un 9% de vecinos en los últimos 10 años", explica José Antonio Víquez, "en Málaga tenemos un claro ejemplo de desigualdad de oportunidades por la región en la que vivas. Para el interior rural, no hay planificación o inversión o infraestructuras… hasta ahora".

Desarrollarse cuidando la naturaleza y no consumiéndola

La demanda de la creación de Parque Nacional en la Sierra de las Nieves tiene una larga historia. España fue el primer país en crear una Ley para la regulación de los Parque Nacionales en 1916, solo dos años más tarde ya hubo peticiones desde Málaga. En 1934, con la II República, se contó con la aprobación de los técnicos ambientales, pero la inestabilidad del gobierno paralizó todo. Más tarde llegaron los sellos de Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

"La verdad es que para todos los que vivimos aquí, prácticamente no cambia nada, ya vivíamos acorde a la naturaleza. Solo cambia el horizonte de posibilidades", reflexiona Víquez. La esencia de un Parque Nacional es que las zonas urbanas no alteren el funcionamiento de la naturaleza. "En la población no hay resistencias, al contrario, entendemos que esta declaración ofrecerá una sinergia económica que tenemos que saber aprovechar, para empezar, tendremos más visibilidad", analiza Antonio Pérez.

Este entorno rural, lastrado por el desempleo y la despoblación, se aferra ahora al medio ambiente para tener un futuro. "No podemos aspirar a industrias o turismo porque no hay infraestructuras. Tenemos que jugar con las cartas que tenemos, y esas son las del respeto y la armonía con la naturaleza". Por su parte, Víquez habla de la innovación como factor esencial, a la hora de crear un desarrollo sostenible con la economía circular, el turismo verde y la capitalización de la biodiversidad.

Por lo pronto, la región ya contará con una dotación presupuestaria que emana del MITECO, "ya esperamos cerca de 5 millones de euros para la creación de infraestructuras medioambientales, antes solo teníamos el presupuesto autonómico. Ahora, sí podemos pensar en futuro y en seguir existiendo", adelanta Víquez.

La llegada de este nuevo emblema de la naturaleza nacional, con el pinsapo como icono, es inspiración para entornos rurales.

Por un lado por el resguardo del valor medioambiental, pero por otro, por el "amor propio, por dejarnos sentir que se puede vivir en un sitio extraordinario, en armonía con la naturaleza, y no por ello estar apartado de la sociedad y el desarrollo", cuenta un orgulloso Tomás Rueda.

Los más de 60.000 vecinos de la Sierra de las Nieves podrán seguir viviendo a la sombra de los pinsapos durante unos cuantos siglos más, al menos, eso han conseguido los habitantes del nuevo Parque Nacional.