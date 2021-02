Implican al expresidente Mariano Rajoy en la contabilidad fraudulenta del Partido Popular

"Tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B", comienza afirmando en ese escrito con el que Bárcenas pretende ofrecer colaboración a la Fiscalía Anticorrupción de cara al juicio que comienza el próximo 8 de febrero por la presunta financiación irregular del PP.

El que fuera máximo responsable de las cuentas del partido hasta el año 2008 añade a continuación, en esa carta y refiriéndose a Rajoy, que "terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación", explica.

Sobre esta documentación, recuerda también Bárcenas a la Fiscalía en su escrito que "gran parte" de la misma fue robada del estudio de su mujer, que es lo que se investiga en la operación Kitchen, otro de los casos abiertos con los que se vincula al Partido Popular.

Según informa la prensa española, la propuesta de colaboración con la justicia se debería a la promesa que habría recibido Luis Bárcenas para que su mujer no entrara en prisión por parte del Partido.

"El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer inocentemente en la promesa que se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado", dice sobre este asunto Bárcenas en su texto.

Esta supuesta promesa no se habría cumplido ya que su esposa, Rosalía Iglesias, entró en la prisión de mujeres de Alcalá Meco el pasado noviembre para cumplir la pena de 12 años de prisión a la que fue condenada por el caso Gürtel.

El texto fue fechado el pasado 26 de enero y será el próximo 8 de febrero cuando dé comienzo en la Audiencia Nacional el juicio por el pago de la reforma de la sede nacional del Partido Popular con dinero de una presunta contabilidad paralela.

Sobre Bárcenas, cumpliendo actualmente en prisión la pena de 29 años por el caso Gürtel, pesará en esta ocasión una petición de prisión de cinco años.