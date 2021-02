Viajes de lujo para vacunarse en otro país: el nuevo turismo sanitario llega a los Emiratos Árabes

Hasta antes de la pandemia, el turismo sanitario solía ser una cuestión de estética. Se auparon los viajes a Turquía para implantarse pelo con un tratamiento mucho más económico que en Europa y hubo incluso quien se trasladaba de sus ciudades de origen para disfrutar los buenos servicios médicos de otro lugar, ya fuera para una apendicitis o una hernia. Ahora, con un virus que ha alterado todo en todo el planeta, ha surgido una nueva modalidad de viaje: el de pagar un paquete de lujo para vacunarse en el extranjero.

No es la norma. De hecho, la norma es no salir de casa. Y el lujo ya es en sí mismo poder viajar. Pero este ejercicio novedoso se lleva la palma. Consiste en reservar una estancia completa durante el periodo suficiente como parade COVID-19. Generalmente, dos sesiones con 21 días de diferencia. En total, cerca de un mes de vacaciones esperando esa aguja que te haga volver a salvo de la epidemia.

La liebre ha saltado en Dubái. El emirato árabe goza de un clima veraniego todo el año, pero ahora, además, ha escalado puntos no solo por su temperatura: casi un tercio de su población (unos 3,3 millones en 2019) ya se ha inmunizado de coronavirus y esperan alcanzar el 50% en marzo, según los diarios de la zona. Aparte, el turista puede tener suerte y lograr su dosis, aunque el gobierno supuestamente no la inocule a extranjeros. Pero fue la agencia inglesa Knightsbridge Circle la que puso el foco: ofrecía vuelos, mayordomo, habitación y las dos dosis de la vacuna por unos 48.000 euros.

"Somos pioneros de estos nuevos programas de viajes de lujo y vacunas. Te pasas unas semanas en una casa bajo el sol, recibes tus inyecciones y tu certificado de vacunación, y ya está", resumía el fundador del club inglés, Stuart McNeill, en una entrevista con la agencia Efe.

Reveló esta opción el diario The Telegraph y agitó la opinión pública. Unos alegaban que era positivo para conseguir la denominada "inmunidad de rebaño" (cuanto más gente estuviera vacunada, mejor para todos). Otros, que era un reflejo más de cómo el nivel económico determinaba también el nivel de salud. Solo quienes podían permitirse gastarse esa cantidad de dinero se blindarían antes que el resto, incluso que los trabajadores esenciales, los que se enfrentan a diario contra el virus.

"Mi equipo en el terreno supervisa cada cita para asegurarse de que el cliente que reserva la vacuna sea la persona que la recibe y que nuestra asignación de la vacuna en Dubái irá a nuestros clientes de mayor riesgo", incidía McNeill con "orgullo".

El fundador aseguraba que primero se ofreció la posibilidad de recibir el antiviral a los clientes de Knightsbridge Circle que residen o trabajan en los emiratos y que un 25% de los usuarios de la compañía ya se habían beneficiado del servicio. En Dubái se han registrado unos 300.000 contagios por COVID-19 y cerca de 900 fallecidos.

Las dosis, gratuitas para la gente a través de la sanidad pública, ya se anunciaban desde diciembre de 2020. Se repartían en centros de salud, de diferentes laboratorios: tanto en este como en los demás emiratos se inocula la de Pfizer-BioNTech, Sinopharm o AstraZeneca. Según The Telegraph, en la agencia estaban, realizada junto a la Universidad de Oxford, por unos 11 euros. Y el programa está pautado como en el resto del mundo: se irá vacunando a trabajadores "en primera línea", mayores de 60 o enfermos crónicos.

"Totalmente falso", zanjan en See Dubai Tours, una agencia del país. "Esa noticia es un bulo", alegan a Sputnik por whatsapp, sin dar más respuestas. La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en España y la Oficina de Turismo de Dubái también negaron esta opción cuando estalló la polémica en los periódicos ingleses: "Solo los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos con un documento de identidad oficial pueden tener acceso a la vacuna en Dubái y el resto de territorios", alegaron.

COVID-19 vaccine is available to all society members, above 16 years old#TogetherWeRecover#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/twWHWzL6LL — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) February 2, 2021

​Desde Gran Voyage, otra empresa con sede en Madrid, contestan que no tienen "constancia" de esos tipos de paquetes turísticos y que ni ellos lo ofrecen ni han oído que otras compañía lo hagan. "Primera vez que lo escucho", coinciden en Arena Tours, que está especializada en esta región del planeta. "Me parece alucinante y no creo que sea ni ético. Una cosa es ir a Turquía a ponerse pelo y otra adelantarse al resto de gente para ponerte una vacuna de algo que está afectando a todo el mundo", reflexiona una de las responsables de comunicación, que prefiere no dar su nombre.

Apenas se encuentrano chats relacionados. Sin embargo, el periódico ABC publicaba recientemente el caso de dos mujeres españolas que habían dado el salto con este objetivo. Eras Lourdes, aquejada de leucemia, y su madre, de 88 años. "Nos queremos vacunar las dos, pero, hasta donde yo sé, los turistas han podido hacerlo hasta el 12 de enero. Pagaríamos lo que fuera", confesaban.

Narraban un plan de órdago: sol, playa y pinchazo. Ambas habían recibido, tal y como recoge el rotativo, un soplo de la nuera: "Ella estaba en un chat de extranjeras en Dubái y le llegó la información de que varios turistas se habían vacunado en el Emirato de Sarja", declaraban, mencionando otros lugares donde se filtró esa posibilidad de la vacuna, como Florida o Nueva York, en Estados Unidos. Allí había ocurrido lo mismo hasta que los locales empezaron a quejarse y se complicó. "No sé si lo lograremos", aducían.

​La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) incidía en que este tipo de viajes no se estaba proponiendo en agencias españolas. Otra cosa es que cada uno, por cuenta propia, aterrice en el país y consiga el preciado antídoto. En Arena Tour no les extrañaría que se consolidase, dada la celeridad de vacunación del emirato. "Además, solo piden una PCR negativa que esté tomada 72 horas antes. Allí hacen otra al llegar. Y luego nada de cuarentena, salvo que des positivo y entonces toque hotel", explican. Quizás no sea un resort de lujo, pero el lujo ya es simplemente viajar y, aún más, estar protegido del COVID-19.