"Cacería contra inmigrantes": investigan a grupos que se organizaban en Canarias para agredirles

La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha ordenado la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para amedrentar o golpear a los inmigrantes.

"Ahora mismo se está montando en WhatsApp grupos de cacería contra inmigrantes en Canarias y nadie está hablando de esto", alertaba una usuaria en Twitter hace ya una semana.

Entre los mensajes de odio se encuentran afirmaciones en las que se asegura que este tipo de ocupación en las islas no es por temas humanitarios, sino más bien se debe a "una estrategia marroquí" para tomar España de manera pacífica. "Una vez controlen las islas, vendrán aquí a reclamar más territorios", y añaden "a ellos no les preocupa el reloj", mientras se hace un llamamiento a que "España despierte".

El Ministerio Fiscal ha descrito este tipo de contenidos como "grabaciones audiovisuales en las que se incita a los demás usuarios (de aplicaciones de mensajería móvil y redes sociales) a integrarse en grupos organizados con el objeto de desplazarse al sur de Gran Canaria y atentar contra la vida, la integridad física y/o moral de inmigrantes en situación irregular".

Pero esos no han sido los únicos mensajes, ha habido muchos más e incluso más violentos. El medio La Marea detalló el contenido de otros mensajes, entre los que se podía ver a un hombre en el interior de un vehículo portando un machete y diciendo ". Qué rico me va a saber". Segundos después, continuaba: "Ese morito no vuelve a quedar con una tía en su puta vida. No lo voy ni a limpiar", refiriéndose al machete. El presunto autor del vídeo ya ha sido detenido por difundir esas imágenes en varios canales de internet.

Así, el ministerio público investiga, en concreto, varios mensajes y foros que circularon con llamamientos expresos a desplazarse al sur de Gran Canaria en grupo para atacar a los inmigrantes que están alojados en algunos establecimientos turísticos reconvertidos temporalmente en refugios humanitarios.

Canarias se convirtió en 2020 en la principal entrada de migración irregular de España y este motivo ha provocado que se hayan organizado numerosas manifestaciones xenófobas contra los inmigrantes llegados en patera. La Cruz Roja ya advirtió a mediados de diciembre a los más de a los más de 6.000 migrantes alojados en hoteles por aquel entoncesante el temor de que se registraran incidentes. A pesar de las advertencias, casi dos meses después los movimientos xenófobos no han cesado en la isla y siguen multiplicándose día tras día.