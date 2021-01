El COVID ensombrece más aún la epidemia silenciosa del suicido

Hablar de suicidio no es solo hablar de suicidas cuya historia capta la atención de la audiencia. No es solo hablar de celebridades que ponen punto y final a su vida, o de ciudadanos anónimos que, muriendo, revelan acuciantes problemas sociales… el suicidio es mucho más que esas historias. No es solo una fatalidad final, es un fenómeno social con muchos determinantes y muchas más personas afectadas de las que solemos pensar.

Aunque las cifras oficiales no las sabremos hasta dentro de dos años, cuando el INE integre las estadísticas de los distintos Institutos de Medicina Legal españoles, los datos son ya más que elocuentes. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, de hecho, 10 personas se suicidan cada día — según las estadísticas publicadas en 2018 .

Un suicidio cada dos horas y media, las cifras silenciadas

La letalidad del suicido no deja de sorprender. "Es algo silenciado por factores culturales, por eso hay que informar y sacar a la luz este fenómeno", explica el psiquiatra Miguel Ruiz, del área de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

© Foto : Cortesía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla El psiquiatra Miguel Ruiz Veguilla en una consulta de Salud Mental

En este hospital sevillano entran por la puerta de urgencias 5 personas cada día que contemplan el suicidio. Miguel Ruiz, junto a la gerencia del Hospital y la Unidad Clínica de Salud Mental ha elaborado un nuevo Programa de Reducción del Riesgo Suicida en funcionamiento desde finales de abril.

"El programa se asienta en un contacto inicial y en un acompañamiento para que la persona no se sienta abandonada ni minimizada. Los datos nos dicen que esas primeras consultas pueden reducir hasta en un 70% el riesgo de suicidio".

El nuevo programa que en unos 6 meses ha tratado ya a unas 540 personas se apoya en un protocolo muy definido, al paciente se le atiende desde un primer síntoma en urgencias y a continuación se contacta con los servicios sanitarios de su barrio para responder con cercanía. "Además, el protocolo genera una respuesta homogénea, no podemos tratar diferente a quien tiene solo un deseo de muerte o quien puede verdaderamente cometer suicidio, porque no podemos correr el mínimo riesgo. A todos se les ofrece la misma respuesta".

El nuevo protocolo del Virgen del Rocío de Sevilla se basa en accesibilidad y rapidez, y para ello integra a policía, bomberos, trabajadores sociales y actividades en educación, contactando directamente con las aulas. "Los colegios siempre habían tenido mucho miedo a tratar este tema, pero hay que abrir las aulas". Tratar abiertamente el suicidio y las heridas que deja es, para el Dr. Ruiz y para los expertos, una urgencia sociosanitaria.

La OMS revela que el número de suicidios es a menudo subestimado en todo el mundo, ya sea por estigma, factores sociales y políticos, o condicionantes como las pólizas de seguros… Se cree que el alcance de esta subestimación es de hasta el 25% y, además, está el hecho de que no se registran los intentos de suicido. En España, se estima que, cada día, lo intentan unas 200 personas. "Por eso, esta nueva concienciación que proponemos, y que ya se ha hecho en países nórdicos, tiene que ser multisectorial, en esto tenemos que actuar juntos y coordinados", explica el Dr. Miguel Ruiz.

Efectos de la pandemia

El suicidio es, según la estadística, más persistente en hombres, que copan el 74% de las muertes. La anterior crisis reveló cómo pueden los condicionantes externos influir en la tasa de suicidios. Diversos estudios universitarios han señalado la relación entre la tasas de suicidio y las dificultades económicas , o los efectos del desempleo en hombres , pero la cuestión no es tan sencilla como ligar crisis a suicidios, no es una relación de causa-efecto.

La pandemia sí genera en cambio una concatenación de factores:

Por un lado, están los efectos directos del virus como miedo, ansiedad, duelos o estrés postraumático, fallecimientos sin despedidas y los divorcios del confinamiento.

Pero, además, ya lidiamos con unas duraderas consecuencias socieconómicas, pérdidas de trabajo, de economía y falta de horizonte.

Por eso, "ahora, más que nunca, hemos de cuidar la salud emocional y hacer prevención pidiendo ayuda y dejándonos ayudar", explica Magdalena Pérez Trenado, responsable del Programa de prevención de suicidio del Teléfono de la Esperanza. "Hay que normalizar la importancia y la necesidad del cuidado de la salud emocional y usar los recursos de ayuda. Utilizarlos salva vidas".

Magdalena Pérez aclara que el COVID no es un agravante directo en el suicidio. Existen, eso sí, "elementos desencadenantes que pueden activar crisis emocionales graves, estados de ánimo de riesgo como depresiones, desesperanza, consumo de sustancias, etc". El Teléfono de la Esperanza es un reflejo social básico en España. Desde hace 50 años ofrece una atención 24/365 a cualquier persona que se encuentre en situación crítica a nivel emocional. Durante el confinamiento, las llamadas que recibían aumentaron en un 40%.

Aunque es pronto para evaluar qué efecto tendrá la pandemia del COVID en los suicidios, de hecho, los expertos estudian los efectos que puede tener, por ejemplo, esta experiencia inédita del confinamiento, "pero sí hay muchos síntomas que nos preocupan en este sentido", nos explica el Dr. Ruiz. De hecho, en el Virgen del Rocío, la mayoría de consultas hospitalarias ajenas al COVID han descendido, "casi todas, menos las de suicidio, que se mantienen inalterables".

Más riesgos y la misma debilidad del sistema sanitario

Pero, ¿quiénes son los más expuestos? Aunque el suicidio afecta a todas las franjas de edad, el INE señala dos picos, de 40 a 54 años y de 65 a 79. No obstante, los grupos con más riesgo son "las personas mayores, las que presentaban un trastorno mental previo, las que han perdido a un ser querido en este período, las que han pasado la enfermedad con síntomas más severos, y las fuerzas de seguridad y el personal sanitario", nos sintetiza Magdalena Pérez; pero además, "no hemos de olvidar a los adolescentes, un colectivo en el que se han triplicado el número de casos de ansiedad".

El doctor Ruiz, del Virgen del Rocío de Sevilla, recalca que el 90% de los suicidios cometidos contaban con problemas previos de salud mental, los suicidios no son un desenlace ni una consecuencia de algo, sino un proceso que se puede abordar, prevenir y evitar.

"La siquiatría y la salud mental está siempre al vagón de cola en este país", denuncia Ruiz, España tiene, de hecho, la peor proporción europea de psiquiatras por habitante .

Los profesionales pero también los afectados, reclaman fortalecer la respuesta sanitaria en la salud mental.

Campañas recientes son reflejo de las carencias que tiene el sistema sanitario. Algunas tiene un enorme impacto, como la llamada desesperada de un hijo que ha perdido a su madre, que opta por "contarlo, hacerlo saber, y no solamente por mi madre, que haciendo esto no la puedo devolver a la vida, sino por las personas que van a morir por el mismo motivo que mi madre hoy, mañana, pasado mañana, y así cada día", expresa este hilo de Twitter.

Llevo varias semanas pensando en plasmar la historia del suicidio de mi madre. No sabía seguro si quería hacerlo o no, pero uno va leyendo historias tras historias por las redes y por internet, y cuando sucede un caso como el mío, tienes dos opciones: Abro hilo — Carlos Pérez (@carlos_perezOso) January 27, 2021

​"El suicidio se puede prevenir, como los accidentes de tráfico o la violencia de género, y para ello se necesitan políticas y programas de prevención, muy poco desarrollados en España", explica Magdalena Pérez, "seguimos sin un Plan Nacional de prevención de suicidio que sirva de marco de referencia".

Lo cierto es que, a pesar de la terquedad de las cifras y la herida que deja en familiares y allegados estas pérdidas, no hay aún protocolos que conecten a las diferentes áreas sanitarias en la materia, no hay equipos de psiquiatría infantil y no hay observatorios autonómicos del suicidio, por ejemplo.

"El problema es que se trata de una cuestión de largo plazo", opina Ruiz, "los resultados de nuestro programa pionero es probable que los evalúe una gerencia diferente, porque pasará tiempo. Los frutos llegan en la próxima legislatura, fuera del margen electoral", apuntando a la desarticulación de las administraciones.