Dan 10 días al rapero español Pablo Hasel para entrar voluntariamente en prisión por injurias a la Corona

La información la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales: "Me han dado 10 días para ingresar en prisión. Al final no ha habido suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme", dijo Hasel en su cuenta de Twitter.

El rapero originario de Lleida, en Cataluña, fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a nueve meses de cárcel por enaltecer el terrorismo y calumniar a la Corona de España. ​En junio de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena de nueve meses de prisión y una multa contra el rapero por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

A esta condena se suman los dos años de prisión impuestos en el año 2014 por parte de la Audiencia Nacional también por enaltecimiento del terrorismo por la letra de algunas de sus canciones. Hasel también es conocido por sus comentarios en redes sociales en contra de la Corona española.

En España no hay que entrar en prisión si la condena es inferior a dos años y no tienes antecedentes penales, algo que no se cumple en el caso de Hasel.

Tanto el rapero como su defensa insisten en que estas expresiones forman parte de su derecho de libertad de expresión e ideológica. Sin embargo, la justicia española descarta que estos mensajes estén amparados en la libertad de expresión y de opinión, y que este estos derechos están condicionados a otros, como el respeto a los demás y la prohibición de "conductas de alabanza de actividades terroristas que alimenten un clima favorable a su reproducción".

A través de las redes sociales, Hasel ha recibido mensajes de solidaridad.

RAP. Incombustible. Encarcelan a Pablo Hasel por cantar contra la monarquía en un gobierno de "izquierda"? Y @UnidasPodemos? Y @PabloIglesias? https://t.co/zGGB5vjYaX — Orh+ (@orhpositivoatak) January 28, 2021

A prisión por injurias contra la Corona.

Ahora lo llamáis "democracia plena". pic.twitter.com/D6nOyP0QBX — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) January 28, 2021

Pablo Hasel a prisión democráticamente por cantar que el rey es un ladrón. Una duda, alguien sabe si va a ir a la misma cárcel que Urdangarin? — Hugo Sabanza (@92Hugojok) January 28, 2021

Comunicado de la Plataforma Llibertat Pablo Hasel sobre su entrada en prisión. No nos quedemos callados ante ello, estad atentas a próximas convocatorias. pic.twitter.com/n0lvUmRi2l — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) January 28, 2021

​La defensa aún podría recurrir esta decisión judicial.