La pesadilla sísmica de Granada engulle el toque de queda

Primero se siente un sonido, después un zumbido que se te mete en el estómago y finalmente se materializa en un temblor largo y fuerte. De repente ves la lámpara meciéndose, los libros cayendo de las estanterías y los pájaros aturdidos saliendo de sus nidos en los árboles. Y de inmediato, el móvil acompaña con su vibración.

"¡Dios, el más fuerte que he sentido!", "¿Lo habéis notado también en Granada?", "A mi se me han caído los cuadros del salón", "Me visto y me voy a la calle". Los móviles echaban humo antes de la media noche del 26 de enero en Granada por grupos de WhatsApp o Twitter. La gente buscaba respuestas mientras los terremotos se sucedían uno tras otro.

Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad.#TerremotoGranada — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2021

​El terremoto del 23 de enero no se había desvanecido de las conversaciones cuando un "enjambre sísmico" volvía a hacer acto de presencia. Los temblores prácticamente se encadenaban, el más grave de ellos, con una magnitud de 4,5 y epicentro en Santa Fe, localidad del Área Metropolitana de Granada.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el número de temblores contabilizados supera la treintena, y fueron registrados entre las 22.36 horas del día 26 y las 06.22 de la madrugada del 27 de enero. En tres de los avisos sísmicos se superó la magnitud de 4 grados.

"Este fenómeno de Granada se da porque es una zona con fallas muy fracturadas, algunas no rompen de golpe sino con poco a poco, eso es lo que está pasando", explica a Sputnik Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional del IGN.

La zona de Granada es una cuenca sedimentaria en la cordillera del sistema Bético que está rodeada de fallas, "por eso es una de las zonas más activas de la Península", señala Lucía Lozano. El acercamiento de las placas tectónicas euroasiática y africana, cuyo borde en fricción ronda el mar de Alborán, es el motivo de esta sobreactividad sísmica.

La zona en la que se han sucedido los terremotos es la Vega de Granada, alberga a 428.657 habitantes, por suerte, hasta el momento no hay que lamentar víctimas ni heridos. El Ayuntamiento de Santa Fé, a solo unos minutos en coche desde Granada, detectaba grietas en la Iglesia de la Encarnación. La inquietud en la zona es máxima, de hecho, en el pueblo decidía suspender las clases ante el temor de que se repitan los temblores, explica el alcalde, Manuel Gil, "esto es una zona sísmica donde siempre ha habido terremotos, pero lo que vivimos anoche nunca lo había visto, nunca había padecido tantos y de tanta magnitud".

3 terremotos en Granada en menos de 1 hora, más 1 esta mañana, 2 ayer, el domingo otros 2... Todo el mundo ahora mismo está saliendo a la calle súper asustado... Llevamos 12 terremotos en pocos días, esta situación realmente da MIEDO #TerremotoGranada pic.twitter.com/K67xSup0a9 — Magui 🌸 (@MariaUbi) January 26, 2021

Una noche movida

Con la llegada de la luz del día, todos los vecinos de las zonas afectadas salían en busca de desperdicios. Pero antes, la noche arrancó en enjambre de pesadillas. Los temblores encadenaban unos con otros y ante el temor de que fueran a más, salió a la calle con los puesta. "Hice una mochila con dinero, cargador y móvil, y me fui a la calle", nos cuenta un vecino del barrio granadino del Zaidín. Como él, a pesar del frío y del toque de queda, muchos fueron los que salieron a la calle ante el temor de quedar sepultados por derrumbe.

Todos se preguntaban, incrédulos, si lo que está pasando este 2021 es normal.

"En Granada, por lo que siempre ha sucedido y se ha monitorizado, no es que haya un terremoto precursor seguido de réplicas, como vemos en las películas", explicaba in situ Sergio Iglesias, geólogo del servicio de emergencias del Ayuntamiento de Granada. "Aquí solemos tener lo que se llaman enjambres, muchos terremotos seguidos, durante meses, que tienen picos, como el que hemos visto". Los enjambres provocan sismos de intensidad muy similar, con lo cual es difícil especificar que uno sea el principal precursor y otro la réplica.

No obstante, aclara Lucía Lozano, esto no quiere decir que no vaya a haber más terremotos, "la naturaleza de los terremotos es imprevisible, son procesos muy complejos que no obedecen a un patrón sistemático o regular".

Desde diciembre de 2020 se están registrando una serie de terremotos superficiales al noroeste de la ciudad de Granada. Se trata de terremotos superficiales, con una profundidad menor de 10 kilómetros, y con magnitudes pequeñas, ni siquiera perceptibles para los humanos.

"No se puede descartar un terremoto mayor".

Lo cierto es que los terremotos de Granada, si los analizamos a escala global, son pequeños, rondan la intensidad 4.

"La energía que se libera con un terremoto de intensidad 4 es 900 veces menor que la que se libera con una de intensidad 6, que es, por cierto, el máximo esperable en una región como la de Granada", con lo cual, explica Lozano, no se pueden descartar sismos mayores que liberen la energía acumulada en los bordes de las placas tectónicas.

Preemergencia y cientos de llamadas

La Junta, por su parte, ha pasado antes de la media noche a fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en la provincia. Esta fase no considera grandes desperfectos materiales ni víctimas causadas por los movimientos, así que, se basa en el seguimiento y monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos.

Los servicios de emergencia atendían, solo durante la madrugada, medio millar de llamadas. Según el 112, los temblores se han sentido en más de cuarenta municipios de seis provincias andaluzas, de todas estas incidencias registradas, solo en 15 de ellas hay que lamentar daños y desperfectos.

"En el fondo, no hay que ser alarmistas, nuestras viviendas, siempre que hayan contado con un proyecto técnico de construcción visado por un arquitecto, son seguras con estos niveles sísmicos", detalla Fernando Mateos Tejada, vicetesorero del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada y Socio Fundador de Tasagranada.

"La mayor parte de nuestras ciudades fueron construidas en los años 60 o 70, ya entonces se construyó en base a la Norma de Construcción Sismoresistente que ha ido evolucionando en estas décadas, con cuyo cumplimiento los edificios pueden soportar terremotos más fuertes que los que estamos viviendo".

¿Por qué esta condensación sísmica?

Mientras los temblores se siguen sucediendo, es hora de mirar al interior de la tierra en busca de respuestas. El IGN nos explica que han aumentado el número de estaciones de análisis en "la zona epicentral de la Vega de Granada para determinar el comportamiento de las fallas y caracterizarlo", cuenta Lozano.

Por su parte, investigadores del departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra han señalado que esta actividad se debe a la aproximación continua de 4 a 5 milímetros al año entre las placas eurasiática y africana.

"Los eventos sísmicos recientes están relacionados con la actividad de fallas normales de dirección noroeste-sureste localizadas en el entorno de Santa Fe", argumenta el investigador Jesús Galindo.

"La zona de deformación de las fallas se prolonga, según el estudio de la UGR, desde el sureste de la Vega de Granada hacia el mar de Alborán, donde ocurrió la serie sísmica de 2016, y se extiende hasta Alhucemas [Marruecos], afectada por el terremoto catastrófico de 2004. Según el estudio, la sismicidad de mayor magnitud se produce entre 3 y 12 kilómetros de profundidad y la Vega de Granada.

Respecto al movimiento de las placas tectónicas del planeta, Lozano aclara que el sureste peninsular vive en una región de actividad, pero limitada. "Las placas euroasiática y africana en esta zona se mueven a una velocidad de 4 a 5 mm/año, nada que ver con las varias decenas de cm/año, como sucede en el Pacífico o Japón", detalla Lucía Lozano.

Los granadinos, a pesar del aire apocalíptico que nos acompaña en estos tiempos, pueden dar las gracias por vivir sobre un cinturón sísmico de actividad moderada. Por lo pronto, sabiendo que el alcance de los sismos no debe superar la intensidad 6, sí es hora de aprenderse las recomendaciones que dan los cuerpos de seguridad y emergencias.

Recomendaciones en caso de terremotos