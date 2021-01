Abandono escolar, paro, pandemia: los mejores profesores de España dan las claves para mejorar el futuro

24 de enero es designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Educación. No hay mucho que celebrar en este ámbito a nivel global. La educación es uno de los primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS. Sin ella no se puede romper el ciclo de pobreza, o avanzar en la igualdad de género, por ejemplo. Pero, según la UNESCO, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados y más de 600 millones no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo.

La educación enfrenta muchas dificultades. Eles solo uno de esos fantasmas. La pandemia ha puesto el foco, además, en el papel que juegan las. Por un lado, como herramienta, en esta circunstancia en la que necesitamos de la educación online. Pero, por otro, como reto: las redes sociales o los videojuegos pujan fuerte en el, que amenaza con diluir los límites de la clase y sacar a los alumnos del aula.

Por último, en países como España, la educación se ve obligada a lidiar con crecientes desigualdades socioeconómicas. Entre 2014 y 2017, la diferencia entre los más ricos y pobres prácticamente se dobló, según el Banco de España. Y, además, con una enorme tasa de desempleo juvenil, la docencia se ve acuciada por la desconexión con el mercado laboral.

Ante todos estos retos, el rol del profesor del futuro juega un papel esencial: ¿qué debe tener un docente para ser, en este contexto de pandemia, digitalización y reto productivo, un profesor útil para sus alumnos? "Ilusión, básicamente ilusión. Más que ninguna capacitación o habilidad, a día de hoy es imposible enseñar sin ella", nos confiesa Javier Cachón Zagalaz, profesor en la Universidad de Jaén que acaba de ser reconocido como el Mejor docente de España 2020, en los Premios Educa Abanca, conocidos como Los premios Goya de la educación.

© Foto : Cortesía de Javier Cachón Javier Cachón, el mejor profesor de España en su despacho

Para erigirse como el mejor profesor de España, en una de las 5 categorías concurrentes, Cachón compitió con otras 253 propuestas de España. La suya fue escogida como la mejor, contando con, lo que es más valioso para él, el respaldo de los propios alumnos. Cachón es profesor del Área Didáctica de la Expresión Corporal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Está orgulloso de su método detrás del que hay muchas horas de trabajo, parte del secreto de su éxito.

"Mi método trata de humanizar el proceso educativo, trato al alumno como persona, no como un código de barras". Ese esfuerzo se traduce en una relación diferente entre este profesor universitario y sus alumnos. Por ejemplo, en solo dos semanas se esfuerza por aprender los nombres de sus 180 alumnos, pero también adapta la materia a su personalidad y circunstancias.

Profesores obligados a reinventarse

Con internet como fuente inagotable de información, pero también como desestabilizadora de consensos y verdades asentadas, el profesor debe ser un mediador de la relación del alumno con el conocimiento que encuentra a través de sus pantallas.

En Sevilla encontramos a Pablo Álvarez Domínguez, profesor de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social en la Universidad de Sevilla. "Cada vez más el profesor tiene que salir de su zona de confort para conectar con el alumno", cuenta a Sputnik.

© Foto : Cortesía de la Universidad de Sevilla Pablo Álvarez Domínguez, profesor de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social en la Universidad de Sevilla

Su proyecto educativo ha obtenido el tercer puesto en los Premios Educa Abanca, "no soy muy defensor de los premios, pero está claro que incentivan para transgredir e innovar". En su caso, hace énfasis en la capacidad del profesor como gestor emocional, "sin ese aspecto es imposible afianzar el aprendizaje".

En su caso, sus exámenes no son pruebas ni test, sino puras representaciones teatrales que deben integrar conocimientos y experiencias. "El teatro es solo una excusa, el objetivo sigue siendo captar y reconducir el interés del alumno para que él sea el protagonista de su aprendizaje".

La pandemia ha quebrado la proximidad del aula. Ambos docentes coinciden en que la docencia online es una gran herramienta, pero es solo un parche que no puede suplir la esencial relación directa profesor-alumno. No obstante, difieren en la influencia que juega la tecnología y las redes sociales en el aula.

Javier Cachón opina que sí hay riesgo de que las fronteras del aula y la figura del profesor queden diluidas por el efecto pantalla. "Una pantalla es un filtro, ¿Cómo transmitir pasión por la pantalla?, es doblemente difícil". Cachón ha tirado de creatividad a través de la gamificación y retar continuamente al alumno. "Es importante que nunca sepan qué van a encontrarse al llegar a clase, hay que retarles". Un ejemplo, sus alumnos entraron un día en el aula para descubrir que el profesor no estaba. Había dejado una nota con pistas, se trataba del inicio de una gymkana en la que se integran los contenidos a aprender.

Por su parte, Pablo Álvarez es menos alarmista respecto a la influencia de las nuevas tecnologías. "Cada nueva herramienta es un reto que siempre asusta, pero no alterarán el vínculo profesor alumno. Son medios que tenemos que instrumentalizar para bien. No hacerlo es el problema", señala Álvarez, que enfatiza que en la profesión de docente, hoy más que nunca hay que mantenerse aprendiendo continuamente. "No podemos dejar pasar trenes, aunque suene difícil, un profesor de 50 años hoy tiene que saber de nuevas tecnologías, no renegar de ellas".

Profesores como transformadores sociales

Con una tasa de desempleo juvenil superior al 40%, muchas de las demandas de reformar el sistema productivo pasan por reconfigurar las universidades para que estén más ligadas a las empresas. Los mejores profesores de España con los que Sputnik ha hablado no son partícipes de esta visión "muy norteamericana".

"La universidad debe ceñirse a un aprendizaje, no a conseguir un puesto de trabajo. Yo no tengo que enseñar, por ejemplo, a aprobar unas oposiciones, para eso están los másters o posgrados", reflexiona Cachón, desligando a las universidades del tejido productivo.

La importancia del profesor es mayor que las materias que imparte, y más en edades tempranas. Que sirvan de ejemplo e inspiren es esencial. El mejor profesor de España tiene esa regla interiorizada desde que uno de sus profesores le salvó de repetir curso cuando era niño. "Tenemos una responsabilidad enorme, cada alumno es una esencia, y tú como docente puedes revolucionarlo para bien".

Otro de los retos existentes para los profesores del futuro es el de. España, en varones, es el primer país de Europa. Andalucía, que acumula según estos premios a los mejores docentes de España, es una de las regiones más afectadas. Pero los premiados admiten sus limitaciones. "Cuando un estudiante deja el aula es porque no hemos conseguido conectar con su mundo. La docencia no es suficientemente diversa, está diseñada para alumnos payos y de clase media, que son la mayoría. Si un alumno se va es porque no le hemos dado lo que necesita", explica Álvarez.

Pero cuando un alumno deja el aula es un fracaso no solo del sistema educativo, sino de toda la sociedad. Baleares, Murcia y Andalucía son las regiones más afectadas, las tres muy marcadas por la alternativa turística y del sector servicios. "También está la herencia familiar, en ámbitos rurales sigue habiendo padres sin apenas estudios", reflexiona Cachón, que sin embargo, señala un problema más grave. "El verdadero problema son todos los estudiantes que, tras haberse formado en nuestro sistema, se van a trabajar a Europa, donde son mejor pagados, esa es la ruina".