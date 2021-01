Indignación en España por los políticos que se saltan la cola para vacunarse

La estrategia de vacunación aprobada por el Ministerio de Sanidad está siendo más lenta de lo previsto. En la primera fase del proceso inmunización —que todavía no terminó— las dosis disponibles se están utilizando en residentes de centros de mayores, personal sanitario de primera línea y grandes dependientes. Asimismo, según se ha anunciado recientemente, el siguiente grupo en vacunarse serán los mayores de 80 años.

A este ritmo no es de extrañar que algunos políticos ya se las estén ingeniando para vacunarse saltándose todos los protocolos. En las últimas horas no pararon de salir a la luz decenas de casos de dirigentes políticos que se saltaron la cola para inmunizarse. Uno de los casos más sonados lo protagoniza el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, médico de formación que se vacunó junto a otros cargos directivos y su esposa bajo la consideración su desempeño es "esencial" contra la pandemia.

"Soy sanitario y de eso no me puedo desligar [...] si alguno de ustedes tiene aquí una parada cardiorrespiratoria les voy a atender", dijo Villegas el miércoles 20 para justificar su actuación.

El consejero de Salud —máximo responsable sanitario en la región— llegó incluso a pedir disculpas a quienes se pudieran sentir ofendidos por su comportamiento, aunque para ello escogió una curiosa fórmula en la que no admitía haber cometido ningún error. "Pido disculpas porque soy así. Porque sé que hay gente se ha podido sentir ofendida por esa forma de actuar, a mi modo de ver correcta", añadió. Horas más tarde Villegas presentó su dimisión después de que el caso atrajera una gran atención mediática.

📽️ Declaración institucional del presidente de la #RegióndeMurcia, @LopezMirasF, junto al consejero de Salud, Manuel Villegas. pic.twitter.com/vlF5tp3njx — Gobierno de la Región de Murcia (@regiondemurcia) January 20, 2021

Entre las excusas más escuchadas está la de que las dosis "sobraban" y se iban a "tirar a la basura". Sin embargo, también ha habido otras más originales como la del alcalde de Rafelbunyol (Valencia), que acudió a un centro de mayores a vacunarse y argumentó que lo hizo para dar ejemplo y "sensación de confianza" a los mayores. Por otra parte, el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante) dijo que se vacunó porque está "todo el día expuesto y en contacto con mucha gente por ser concejal de Sanidad".

💉Esta mañana ha sido el turno para la administración de la vacuna #COVID19 de la Residencia de la 3ª edad Savia en #OrihuelaCosta.💉



👩‍🦳La primera residente vacunada ha sido Pamela Madeleine Sullivan (98 años), y el primer trabajador del centro ha sido Juan José Paredes👨‍🦰. pic.twitter.com/6qnw3udCQ3 — AytoOrihuela (@AytoOrihuela) January 8, 2021

​Como si del propio virus se tratara, este tipo de comportamientos se extiende a gran velocidad por distintos puntos de España, incluyendo a integrantes de diversos partidos políticos. Hasta la fecha salieron a la luz casos similares en País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura o Ceuta.

"Yo no quería"

Precisamente en Ceuta se da otro de los casos que consiguieron captar el foco mediático. El consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, admitió el jueves 21 haberse vacunado junto a otros altos cargos del Gobierno de la ciudad, aunque acto seguido se defendió afirmando que él no quería hacerlo.

"Yo no quería vacunarme, pero me lo pidieron los técnicos. Me dijeron que si yo no me vacunaba ellos tampoco lo hacían. Era una cuestión importante para ellos", se justificó en declaraciones a la prensa.

Según su relato, la presión de sus técnicos le llevó a autorizar su vacunación, aunque afirma que lo hizo a regañadientes porque a él —pese a ser un gestor de la sanidad pública— no le gustan las vacunas. "Yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas", aseguró. Por el momento, se negó a presentar su dimisión y recalcó que "lo volvería a hacer", aunque las proliferaciones de casos como el suyo generan cada vez más indignación entre la población.

Pero no han sido solo políticos. También ha habido directores de hospitales en Bilbao y militares entre los que se han saltado las normas. El Gobierno de España ya está pidiendo explicaciones al jefe del Ejército por haberse vacunado junto a otros cargos militares.

Ante este panorama el ministro de Sanidad, Salvador Illa dijo que los cargos públicos deben ser "los más ejemplares de todos" en el proceso de vacunación y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, dijo que "en mi opinión, ninguna de esas personas que han recibido la dosis de manera improcedente, deberían recibir la segunda dosis", afirmó el jueves 21 desde la región, donde 150 personas ya se han vacunado irregularmente. Este tipo de "errores" suceden a menudo, pues en Pontevedra también han inmunizado a 17 personas que no cumplían los requisitos.

La vacunación improcedente por parte de cargos públicos abre ahora un debate sobre si se debe permitir que estas personas accedan a una segunda dosis para completar su inmunización o si se les niega el acceso a la misma. Sin embargo, para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, negar el acceso a la segunda vacuna sería un doble error, ya que impediría sacar el máximo rendimiento a unas dosis que, en cualquier caso, ya no se pueden recuperar para los grupos prioritarios.

"Como epidemiólogo considero que sería un error cometer dos fallos seguidos: vacunar antes de tiempo a gente en detrimento de otros que lo pueden necesitar y, además, el segundo error de no poner la segunda vacuna", dijo el portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia.