"Un muro humano de conciencia y solidaridad": activistas frenan otro desahucio en Madrid | Vídeo

"No estás sola", "no estás sola", gritaban los vecinos del barrio madrileño Carabanchel, en el sur de Madrid, a Dolores, una anciana de 77 años que desde mediados de 2020 hasta la fecha ha sufrido tres intentos de desahucio. Ella, conmovida, se secaba las lágrimas y agradecía a la gente que evitó que la sacaran de su casa.

"No llores, amiga, aquí están tus vecinas", le gritaba la gente.

​A pesar de la alegría, los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel alertan que la amenaza de desahucio contra Dolores se mantiene y que en cualquier momento podría reprogramarse.

​"Esta es la casa donde yo vivo desde hace 42 años. Siempre he pagado el alquiler religiosamente y no he dado problemas a nadie. Mi casero no me coge ni el teléfono. Ahora me desahucian en pleno virus y no tengo lugar dónde irme y la ley se lo permite", explicaba Dolores en un vídeo que circula por las redes sociales.

​Los activistas de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel explican que a Dolores se le intenta desalojar del apartamento en el que ha vivido durante más de cuarenta años por haberse retrasado dos meses en el pago del agua y la comunidad en el año 2018. Sus vecinos dan fe de que Dolores nunca dejó de pagar el alquiler.

"Ella no ha dejado de pagar el alquiler para nada porque si no tenía, nos lo pedía a nosotras. Se ha quedado sin comer por pagar el alquiler, lo que pasa es que los dueños del piso son unos auténticos sinvergüenzas", reclamaba indignada su vecina en un vídeo que circula por las redes sociales.

​Los vecinos de los barrios más empobrecidos del país y activistas sociales reclaman apoyo del Gobierno. Denuncian que los vacíos legales del real decreto ley que prohíbe los desahucios durante la pandemia están permitiendo que muchas familias se queden sin techo. Aseguran que son ellos los que están poniendo el pecho para evitar los desahucios.

A su vez, en el Parlamento Europeo aprobaron una resolución en la que expresan su preocupación por la creciente mercantilización de la vivienda y piden a todos los Estados miembros aplicar una serie de medidas para garantizar el derecho a tener una vivienda digna y asequible para todos.