Expresidenta de Madrid niega detalles en el juicio por la concesión irregular de su máster

"Realmente yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales, me sorprendió porque fue un acto muy informal”, dijo ante el juez en relación con el trabajo de fin de máster.

Cristina Cifuentes se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por la inducción a la comisión de un delito de falsedad documental.

Se da la circunstancia de que al estallar este escándalo, en la primavera de 2018, afirmó haber defendido ese trabajo ante un tribunal académico: "Defendí mi trabajo de forma presencial en el Campus de Vicálvaro, en un tiempo limitado de unos 10-15 minutos", dijo ante la Cámara regional madrileña en aquellas fechas.

El acta

El juicio arrancó el 18 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid, con la declaración de Cecilia Rosado, la directora del máster, en la que confesó que falsificó el acta académica de la defensa de su trabajo de fin de curso, debido a las presiones que recibió.

"Si no me mandas el acta, Cifuentes os va a matar", llegó a relatar Rosado como una de las llamadas que recibió por parte de su superior en la URJC, Enrique Álvarez Conde, ya fallecido y del que Cifuentes declaró esta mañana del 22 de enero que fue quien le ofreció la posibilidad de; simplemente entregando un trabajo por asignatura.

"Cuando me hablan del máster, yo ya explico que no voy a poder ir a clase por mis obligaciones como parlamentaria. En ese momento no me ponen ningún problema", dijo Cifuentes ante el juez en relación con las conversaciones previas a inscribirse en el curso con Álvarez Conde, de quien dijo que era la única persona de la URJC con la que tuvo contacto durante todo el curso.

En relación a este asunto, Cifuentes fue rotunda ante el juez: "Nunca jamás yo he dicho ni he pedido a nadie que falsifique ningún documento", declaró, agregando que no necesitaba esa acta porque ya tenía el título en su poder.

Dos de los firmantes de ese acta declararon en pleno estallido del escándalo que su firma había sido falsificada.

Cifuentes también dijo desconocer la localización de este trabajo ante el juez: "No guardo ningún ejemplar de estos trabajos. He buscado mi trabajo de fin de máster, pero mi vida ha sido muy complicada, con dos mudanzas de domicilio y cinco de despachos", afirmó en sede judicial.

Sobre la famosa acta, la expresidenta madrileña declaró que pidió a su equipo que solicitara a la URJC documentos probatorios de que había cursado el máster y dijo que esos llegaron a iniciativa de la institución académica: "Es un documento que yo no pido y curiosamente me mandan desde la Universidad", declaró.

Ascenso y caída

Este juicio llega casi tres años después de la dimisión de la que era, hasta entonces, un valor en alza en el Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre el 21 de marzo de 2018, en que el diario digital español eldiario.es publicó que Cristina Cifuentes obtuvo un posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas, y el 25 de abril siguiente, que dimitió por las presiones, su carrera política se vino abajo.

En medio, una catarata de informaciones periodísticas que situaron el foco también sobre el centro universitario URJC y su polémica política de concesión de títulos a políticos que no acudían a clase y obtenían sus certificados presentando trabajos.

Además, en ese periodo de tiempo también vio la luz un vergonzante vídeo de Cifuentes, grabado años atrás en los almacenes de un hipermercado, donde un guardia de seguridad le obligaba a sacar unas cremas de su bolso, que fue la última gota que colmó el vaso de su resistencia a la dimisión.