"Podíamos sacar cinco dosis y quedaba un culillo, que se podía aprovechar", admite el gobierno de Andalucía

La vacunación de líderes políticos y ahora la carencia de materiales idóneos para optimizar las vacunas evidencian el descontrol en una vacunación que tardará más aún en paliar la tercera ola. En Andalucía faltan jeringuillas y el material inadecuado hace que no se use un 20% de las vacunas hasta ahora.

La herida sigue sangrando. Andalucía alcanzó el jueves 21 su récord de contagios. 7.409 nuevos positivos en 24 horas. Es el máximo absoluto desde el inicio de la pandemia. Además, es la segunda ocasión en lo que va de año en la que se alcanza un registro histórico, pero nunca se habían rebasado los 7.000 contagios en un solo día.

Respecto a las muertes, por tercer día superan la cincuentena, según los datos que la Consejería de Salud y Familia remite al Ministerio de Sanidad. La tercera ola golpea de lleno, "si las dos anteriores fueron olas esta puede ser un tsunami", advertía el consejero en el Pleno extraordinario del Parlamento andaluz, un día después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud rechazase el confinamiento total solicitado por el Gobierno andaluz, conformado por PP y Ciudadanos.

Aguirre ha explicado que se erigió en portavoz en el Consejo Interterritorial de la postura más reivindicativa de las Comunidades Autónomas que piden el confinamiento. "Si tenemos las competencias, queremos las herramientas", aseguran desde el ejecutivo andaluz, aunque la respuesta del Ministro Illa, según relató Aguirre, por ahora no aprueba esa opción.

La postura del gobierno andaluz pasa por pedir a los ciudadanos que se queden en casa, "tenemos que disminuir la movilidad al máximo, aislarnos para evitar contagios" rogaba Aguirre, que pide un confinamiento voluntario para toda la población a partir de las 20h. "Yo y mi familia a las 20 horas estaremos aislados en casa".

La Junta vuelca la presión al Gobierno central para que adelante el toque de queda a las 20:00 horas aunque, por el momento, no ha exprimido todas las herramientas de las que dispone para frenar los contagios. A la par que desde el palacio de San Telmo exige medidas a Madrid, no ha habido novedades en las restricciones existentes. Andalucía descarta el cierre total bares y comercios, la única baza de la que dispone dentro de los márgenes legales del estado de alarma.

Y mientras, el lío de las vacunaciones

Mientras se van sucediendo los escándalos por consejeros y alcaldes que se vacunan, Andalucía —junto a Madrid— emergía también el jueves 21 de enero como foco de inoperancia.

Desde la Consejería compartían las cifras de vacunaciones, a 20 de enero, 194.630 dosis vienen siendo administradas en la comunidad más poblada de España. Pero esas cifras esconden un doloroso desastre: un 20% de las primeras dosis han sido desperdiciadas por falta de previsión para adquirir las jeringuillas adecuadas.

En la sesión parlamentaria en la que estuvo ausente Juanma Moreno, el presidente andaluz (PP), Jesús Aguirre confesó que existía un déficit de las jeringuillas de 0,1 milímetros que optimizan la vacuna y que evitan el desperdicio.

"Podíamos sacar cinco dosis y quedaba un culillo, que se podía aprovechar para esa sexta dosis, pero estamos hablando de un 20% de vacunación", que por carecer de las jeringuillas adecuadas, no ha podido utilizarse.

La pérdida del material viene del volumen muerto de las jeringuillas, el hueco entre la aguja y el émbolo de la jeringa. En las jeringas de 1 mililitro este espacio es menor. Por eso, en el verano el Ministerio de Sanidad ya recomendó a las comunidades que fueran adquiriendo este material.

En el mes de julio, el sindicato de enfermería SATSE ya alertó a este medio de que el material que se estaba adquiriendo para la campaña de vacunación era deficiente. La Junta de Andalucía calificaba estas reacciones como, "el sistema sanitario andaluz, por tanto, dispone de jeringuillas más que suficientes para comenzar la campaña sin ningún tipo de problemas", se anunció entonces.

También el sindicato CCOO comparte que "tiene constancia de que profesionales de Enfermería utilizan viales de dos centímetros cúbicos que les han impedido extraer la dosis exacta con el consiguiente desperdicio".

Lo cierto es que el cambio de criterio de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) con Pfizer el 8 de enero implicó la posibilidad de obtener una dosis más de las 5 que venían por vial, siempre que se contara con material adecuado.

Aver...sr.Aguirre, jeringuillas de insulina como las que hay en todos los hospitales, solo que hay que ser previsores y comprarlas a MOGOLLON, basta de escusitasy culpar al ministro.

Es la Junta quien compra el material https://t.co/FNYdLmt7ds — Lopezrosam1🇪🇸 (@LopezRosaMaria5) January 21, 2021

Esto está pasando en #Andalucía. No comprar jeringuillas adecuadas supone perder un 20% de dosis. Y esto, que el Sr. Aguirre llama "culillo", yo le llamo #vergüenza y #despropósito. https://t.co/TGAvJWOCND — J. Antonio Colón (@jacolon1985) January 21, 2021

Las explicaciones del consejero han causado un enorme revuelo e indignación en las redes sociales. La oposición ha aprovechado la falta de previsión para tachar la gestión andaluza de ineficaz e irresponsable.

"Perdemos una de cada seis dosis de las vacunas contra el coronavirus en Andalucía. Hace semanas que ya se lo dijimos al presidente Moreno Bonilla", lamentaba Susana Díaz (PSOE).

La líder de la oposición señaló además la ausencia del presidente en plena tercera ola en la sesión parlamentaria, "a veces no llega y otras veces llega tarde y hoy ni se le espera", ha apostillado Díaz. Más allá de los vaivenes políticos y del Madrid quítame tú esas pajas, ya sea por el toque de queda que no llega o el "culillo" de Pfizer, en la comunidad más poblada de España las cosas no van bien.