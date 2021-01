La ley Celaá ya está vigente: entra en vigor la reforma educativa en España, pero a pasos

🆘 Hoy entra en vigor la #Ley_Celaá. 🙈🙈🙈



➡️ NO nos gusta.



➡️ NO es lo que necesita ni lo que quiere 🇪🇸.



➡️ ES UNA IMPOSICIÓN y NO una ley fruto del consenso.



..... pero debemos estar informados. #STOPLeyCelaá. “Por una enseñanza en libertad, en igualdad y de calidad” pic.twitter.com/8k8zmmAoFC