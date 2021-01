Un presidente autonómico de España pide perdón al "juez supremo de las redes sociales"

Tras el aluvión de críticas, el presidente extremeño, que es médico de profesión, aseguró que nunca ha tenido "duda alguna sobre las vacunas" y que la lentitud del período inicial se debió a la "prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados".

El Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Por Extremadura, lo acusaron de sembrar dudas contra la vacuna y le pidieron rectificar.

"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las redes sociales", dijo Fernández Vara en su cuenta de Twitter.

Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia . Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 14, 2021

​Desde la Junta de Extremadura aseguran que a partir de ahora comenzarán a administrar dosis con mayor rapidez y que el "17 de enero ya estará vacunada toda la población de las residencias" para luego continuar con los profesionales sanitarios.

⏩Extremadura terminará la vacunación de las residencias de mayores el 17 de enero #PrimeraFase



📅 Días antes comenzará la vacunación de los sanitarios que están en primera línea #SegundaFase



👥 @GFVara #YoMeVacuno 💉 pic.twitter.com/EFGjbOb5D1 — Junta de Extremadura (@Junta_Ex) January 7, 2021

​Las formaciones políticas que lo adversan también le han pedido al consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y al presidente autonómico que se vacunaran públicamente para "cortar de raíz" cualquier duda o especulación sobre la vacuna contra el coronavirus. Su consejero de Sanidad aseguró que se vacunarán cuando les toque y que las declaraciones de Vara no responden a ningún tipo de negacionismo, sino a un principio de precaución.