"Los alumnos vienen a clase como si estuviéramos en el Polo Norte", denuncian docentes españoles

El frío y el COVID evidencian las deficiencias educativas de España. Andalucía, donde las clases no se han suspendido, afronta la vuelta al cole con aulas gélidas, calderas rotas y la ventilación que exige el COVID. La comunidad educativa denuncia que se está robando el derecho a la educación a los jóvenes por falta de previsión.

El vaho sale de la boca de los niños que, con guantes puestos y encorvados bajo su manta, tratan de seguir tomando apuntes. Es una escena habitual estos días en el interior de las aulas donde las ventanas, en plena 3ª ola COVID y de frío, permanecen entreabiertas.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que gestiona la mayor comunidad educativa y representa, además, el mayor reto educativo por tamaño este 2020-21, con casi dos millones de alumnos y 150.000 profesionales. Por el momento, no se han cancelado las clases. Parte de la comunidad educativa ha dicho basta.

La Plataforma Escuelas de Calor, que solo en Sevilla integra a cerca de 200 AMPAS, se movilizaba ante la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para exigir "medidas eficaces e inmediatas", descalificando la "improvisación" y el "maltrato institucional" de la Junta hacia la comunidad educativa.

Movilizaciones de la Plataforma Escuelas de Calor en España © Sputnik / Gonzalo Wancha

Movilizaciones ante la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía © Sputnik / Gonzalo Wancha

Protestas de la Plataforma Escuelas de Calor en España © Sputnik / Gonzalo Wancha 1 / 3 © Sputnik / Gonzalo Wancha Movilizaciones de la Plataforma Escuelas de Calor en España

Docentes, representantes sindicales y padres y madres agrupados en la Plataforma denuncian haber realizado mediciones de la calidad del aire en el interior de las aulas, "vemos cómo en solo minutos, si cerramos puertas y ventanas, se superan los límites recomendados por las autoridades sanitarios de acumulación de CO2, además de contar con temperaturas de menos de 10°, muy por debajo de los 17° que marca la Ley como mínimo recomendable".

Las mediciones realizadas por la Plataforma revelan que las aulas superan el umbral de las 700 partes por millón de CO2, "lo que indica que es un aire ya respirado", revela Pablos.

"Los alumnos vienen a clase como si estuviéramos en el Polo Norte", lamenta Arturo Bataller, profesor de matemáticas en el IES Ponce de León, de Utrera. Los profesores conviven con la necesidad de ventilar constantemente las aulas y con un frío histórico. Con los alumnos envueltos en mantas, gorros y guantes o ateridos por el frío, se dan unas condiciones en las que, denuncia Bataller, "no se puede desarrollar una práctica educativa normalizada. Para enseñar necesitas un ambiente correcto, sin obstáculos. Así no pueden ejercer su derecho a la educación".

Este es el panorama en los colegios e institutos de #Andalucía, siguiendo las indicaciones del Consejero de @EducaAnd de la Junta: ventanas abiertas (pero poco), abrigos, gorros y mantas



¡Nuestras niñas y niños, sus profes no se merecen esto!#AulasCongeladas #AulasSíNeverasNo pic.twitter.com/yLacffS8e6 — USTEA Sevilla (@usteasevilla) January 13, 2021

Por su parte, las agrupaciones sindicales denuncian la falta de previsión ante esta situación. La agrupación mayoritaria en educación, CSIF, exige al gobierno una evaluación de riesgos y medición de las condiciones termohigrométricas —condiciones físicas ambientales de temperatura, humedad y ventilación en las aulas— y reforzar la calefacción para alcanzar un mínimo de confort en las aulas, que debería oscilar entre los 17 y 27 grados. Además, reiteran la demanda de purificadores de aire con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) en las aulas y de medidores de CO2 para comprobar la calidad del aire.

Infraestructuras deficientes

Las consignas de los manifestantes eran claras, a las puertas de la Junta de Andalucía. Exigen las mismas condiciones en las aulas que las que tienen los propios funcionarios de Educación. Andalucía tiene más de 7.000 centros docentes de todo tipo y por lo general, carecen de sistemas de ventilación y climatización adecuados.

© Foto : Cortesía AMPA Situación en los centros de educación

Trabajadores del sector energético de la Junta de Andalucía aclaran a Sputnik que los centros de educación, en su mayor parte, incumplen la normativa vigente RITE. Según la Ley, las aulas están englobadas en el IDA 2, la segunda de las cuatro categorías que miden la calidad del aire. Sin embargo, es paradójico que cualquier edificio administrativo o de oficinas sí cuenta con instalaciones térmicas, pero no sucede así con los centros educativos.

© Foto : Cortesía AMPA Situación en los centros de educación

De hecho, en plena ola de frío, varios centros están padeciendo averías en sus calderas, desapareciendo la calefacción de todo el edificio. "Y todo esto pasa con los padres pagando sus impuestos para que sus hijos tengan condiciones normalizadas, al igual que las tienen en su despacho los propios funcionarios de la Consejería de Educación, que sí tienen ventilación y climatización adaptada", denuncia Bataller. "Los edificios en Andalucía no están adaptados, no es solo una cuestión de este temporal, tampoco al calor que sí es normal en Andalucía".

© Foto : Cortesía AMPA Situación en los centros de educación

Madres como Diana Barroso denuncian incluso la "inseguridad" que su hija vive en su centro, el IES Tartessos, Camas (Sevilla). Durante diciembre ha estado sin caldera. Las instalaciones eléctricas son tan deficientes que ni siquiera permiten instalar los purificadores de aire que quisieron comprar los padres y madres del centro. "Por un lado, no es justo que yo tenga que pagar para un purificador de aire, es algo que se supone que ya pago con impuestos. Necesitamos no solo calderas, sino paredes y muros que no se desprendan. Nuestro centro es un edificio literalmente abandonado por la administración", denuncia Barroso.

© Foto : Cortesía AMPA Situación en los centros de educación

Una respuesta que aviva el fuego

Desde la Consejería nos remiten a las actuaciones en centros que ya están aprobadas o en marcha. La Junta tiene programadas en Andalucía un total de 1.100 actuaciones por valor de 650 millones de euros. Entre ellas, destaca la instalación, por primera vez, de sistemas de refrigeración en las aulas y la inclusión de medidas pasivas para la bioclimatización, además de la mejora de los sistemas de calefacción.

El consejero de Educación, el exentrenador de baloncesto Javier Imbroda (Ciudadanos), trataba de atajar las críticas el pasado lunes proponiendo "gestionar la ventilación […] En aquellos lugares donde hace mucho frío que se haga en diez minutos durante los cambios de clases". Esta recomendación, que docentes e incluso alumnos tachan de contradictoria, ha caldeado más aún los ánimos. "Son declaraciones desde la ignorancia y muy irresponsables. Pueden llevar a confusión y a una falsa sensación de seguridad […] por no tener base científica ninguna", alerta Teresa Pablos.

Escuelas de Calor viene siendo, en los últimos años, un grupo de presión contra la administración por el mal estado de las aulas. La Plataforma fue clave a la hora de propiciar en 2020 la aprobación de la Ley de Bioclimatización de los Centros Educativos Públicos . Una Ley que, como denuncia la portavoz, Teresa de Pablos, no se ha traducido en nada. "En esta situación en la que estamos hay que denunciar que (la Junta de Andalucía) ha perdido ya 6 meses y no han hecho nada desde que en julio entró la nueva Ley en vigor".

En este clima de caldeada frialdad, la Plataforma ha convocado más protestas para exigir medidas inmediatas. La situación de desafección hacia las aulas es palpable. Al frío hay que añadir la alargada sombra de la pandemia, que en localidades como La Línea de la Concepción, con una tasa de 1.770,5 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, provoca que solo un 3% del alumnados esté asistiendo a clase, "se entiende que lo más sensato hubiera sido retrasar el inicio del curso", ha argumentado el alcalde, Juan Franco.