Mojizon: la alternativa española a Amazon que triunfa en una aldea de irreductibles

Los Reyes Magos están padeciendo el annus horribilis de 2020. El colapso de la logística en España que sufren gigantes como AliExpress, Seur o Correos amenaza con mermar el apoyo esencial con que los pajes asisten a sus majestades. Pero, en una pequeña localidad andaluza, han conseguido escapar a esta dificultad añadida. Mojizon es una revolucionaria apuesta para propiciar un reparto de mercancías, compras y regalos más efectivo, rápido y sostenible. La llegada de los regalos está más que asegurada en Minas de Río Tinto (Huelva).

Los más de 3.800 habitantes de la localidad son beneficiarios de un servicio de paquetería gratuito entre empresas y comercios locales y los clientes, como alternativa al uso de Amazon. Mojizon, con un logo que recuerda al de la compañía de Jeff Bezos, es un David contra Goliat que reparte de todo, gorras, plantas, dulces y como no, las inevitables mascarillas.

"La idea surgió de una concejala, buscábamos formas de ayudar y apoyar al comercio y las pymes de nuestro entorno", explica a Sputnik la alcaldesa Rocío Díaz Cano. Los empresarios regionales padecían los rigores de la pandemia, el confinamiento y las restricciones, pero merced a Mojizon, pueden ofertar un reparto a domicilio rápido y totalmente gratuito para el cliente.

"Pasa de las compras a través de Internet y ayuda a los comercios locales. Nosotros haremos que te lo lleven a casa con nuestro propio sistema de paquetería Mojizon", clama el cartel de la campaña oficial.

© Foto : Ayuntamiento Minas de Riotinto La alcaldesa ante el interfaz de pedidos

Las multinacionales externas no son necesarias en lo que respecta a ventas de productos de los cerca de 70 establecimientos integrados en la plataforma. "Hay de todo, desde comercios de papelería, regalos, hostelería y alimentos", detalla Díaz. "No se trata de competir con Amazon, no tendría sentido, es simplemente una apuesta local para asegurar que fluya la actividad económica".

El reparto viene siendo realizado "por funcionarios del Ayuntamiento con un coste relativamente bajo para las arcas municipales", detalla la regidora. Desde finales de noviembre, para que todos los mojinos (gentilicio del municipio) compren en las tiendas locales, el Ayuntamiento viene transportando los productos. Al menos 3 trabajadores municipales se encargan de la gestión.

Juan José Obes, técnico de Cultura, es "el cerebro" de la logística, detallan desde el equipo municipal. El sistema es sencillo, el cliente realiza el pedido al comercio local y el empresario escribe al equipo de Mojizon que de inmediato realiza el envío. "Estamos muy liados, aunque desde que las restricciones se aliviaron y terminó el confinamiento, la demanda ha bajado un poco", detalla Obes. Hasta el momento han realizado más de 500 envíos, calcula. Incluso otros pueblos de la comarca, como Nerva o Zalamea la Real han hecho pedidos. La campaña Mojizon concluirá el próximo 10 de enero.

"Estamos contentísimos, hemos podido llegar a un montón de clientes que con las restricciones eran inaccesibles", nos cuenta Silvia Meneses, que regenta un comercio de regalos y complementos de moda. Con las temperaturas rondando los 0°C estos días en la cuenca minera, no es de extrañar que el producto estrella haya sido "una bufanda", detalla la comerciante.

© Foto : Ayuntamiento Minas de Riotinto Silvia Meneses en su establecimiento

Por el momento, con las compras para Navidad, Nochebuena y Reyes Magos no ha habido retrasos ni ningún tipo de colapso, "estamos saliendo airosos de este reto con los pocos medios que tenemos", concluye desde el Consistorio la alcaldesa.

Alternativa local

Aunque la alcaldesa mantiene un tono humilde, no podía ser de otra manera por los números que manejan, la idea de Mojizon no deja de sonar revolucionaria ante las dinámicas del comercio mundial. La aparición de citas para el consumo como el Black Friday, Ciber Monday o el más reciente Single Day propulsan el ecomerce. Según BBVA, este 2020 registraba un incremento del 20% de las compras online respecto al anterior 2019.

De hecho, en 2020, según el estudio del Observatorio Cetelem, se viene previendo que por primera vez el comercio electrónico rebase al físico, acaparando un 65% de la intención de compra en la muestra tomada con motivo del Black Friday. No es de extrañar que en este contexto Amazon no cese de crecer. Sus acciones repuntaron más de un 70% el año de la pandemia.

Esto tiene sus implicaciones. Que los juguetes de estos Reyes Magos, fabricados en China y distribuidos por una compañía estadounidense, que no tributa en España, fluyan mayoritariamente implica un menoscabo para el tejido local. De hecho, un movimiento cada vez más transversal exige más justicia fiscal y laboral al gigante Amazon.

Más de 400 parlamentarios de una treintena de países han exigido a Jeff Bezos, el líder de Amazon, con una carta y un movimiento, el Make Amazon Pay, reformas inmediatas. "El mundo sabe que Amazon puede permitirse pagar a sus trabajadores, sus impuestos y reducir el impacto ambiental. Sin embargo, una y otra vez esquiva la deuda", reza el escrito.

"Como clientes, todos queremos comprar rápido y barato, ¿quién no ha pedido algo en Amazon?", se pregunta Obes desde Minas de Riotinto. La cuestión, explica, es que "las administraciones debemos velar en esta guerra entre las grandes corporaciones y lo local, debemos asegurar un comportamiento moral. Aquí tenemos que vivir todos", asegura.

Una región pionera

La región es desde la llegada de la Rio Tinto Company Limited —la explotación británica de las minas— sinónimo de vanguardia en la España del pasado siglo.

© Foto : Archivo Municipal Llegada del Riotinto FC

Los hábitos del Imperio británico se asentaron en parte de la provincia de Huelva con la llegada de ingenieros y técnicos de minas. De hecho, por aquí entró el deporte rey a España. El fútbol y la pasión por el balón echaron a rodar con el Rio Tinto Foot–Ball Cluc 1878 .

© Foto : Archivo Municipal Primer equipo de fútbol español de Riotinto

Aquel primer destello de la globalización y el espectáculo que hoy supone el fútbol como deporte rey encontró en esta tierra una de sus vetas doradas. Hoy, esta tierra propone otra visión de futuro, menos ambiciosa y pujante, basada simplemente en la sencillez de la cercanía y la solidaridad por rescatar a vecinos y comercios próximos. La cara opuesta a la globalización tal y como la proponen las grandes multinacionales del S XXI.