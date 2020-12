Dafne Keen, la 'hija' madrileña de Lobezno que triunfa en Hollywood

Desde un pueblo de Castilla La Mancha, donde va a celebrar las fiestas navideñas, Dafne Keen cree que lo que le ha tocado vivir es "un flipe". Esta chica de 15 años (a punto de cumplir los 16, el 4 de enero) ha sido la hija de Hugh Jackman en Logan, una de las películas sobre el superhéroe Lobezno.

"Es el mejor padre que se puede tener", dice a Sputnik con efusividad. A este papel hay que sumarle La materia oscura, una serie de éxito en HBO que, y un próximo lanzamiento junto a Andy García. Efectivamente: un flipe.

"Además, tengo un par de proyectos de los que no puedo hablar", cuenta entusiasmada. Los ojos le brillan al otro lado del móvil por el que atiende a la videollamada y su discurso es alegre. También maduro: Dafne Keen responde rápido, amable y cercana. No parece que una entrevista sea algo nuevo para su agenda, que gestiona junto a su madre, representante, y su agencia. Tiene que compatibilizar sus trabajos en cine y televisión con los estudios de 4º de ESO.

Lo lleva haciendo desde hace tiempo. Profesionalmente, empezó esta década. Personalmente, desde que nació. Su padre (real, no Lobezno) es el actor británico Will Keen. Y su madre, la actriz, dramaturga y escritora María Fernández. Así que lleva de siempre en el mundillo. Su primer papel se le presentó en la serie Refugiados, una coproducción de Inglaterra y España estrenada en 2015.

"Fue un poco traumático, porque buscaban a una niña y era a la que mataba el personaje que hacía mi padre", ríe.

Rodaban en la sierra de Madrid, durante el verano. "El mejor de mi vida. En lugar de vacaciones, estuve trabajando, pero me encantó y quise seguir", rememora. Lejos de alejarse de la profesión, decidió que era a lo que se iba a dedicar. "Lo había vivido desde siempre. No era nuevo. Y al hacerlo profesionalmente me gustó", añade. A pesar de los inconvenientes del oficio, como los ratos entre escenas. "Nos pagan por esperar, actuar lo hacemos gratis", bromea.

Poco después llegó Logan, el gran hito. De repente pasó de estudiar en las aulas de un colegio público de La Latina —cerca del barrio donde se ha criado, Chamberí— a recorrer Estados Unidos con el star system de Hollywood. "Era rarísimo y muy divertido. Estuve por Nueva Orleans o Nuevo México rodando y al volver no podía decir nada", comenta. Se pasó seis meses junto a Hugh Jackman, uno de los nombres célebres de la industria. "Fue muy impactante", resume, antes de decir eso de que "es el mejor padre que se puede tener".

"No podía contarlo y estaba callada con mis amigos. Luego salió y algunos fliparon cuando me vieron", recuerda.

Empezó a sonar en galas, a pasear por photocalls, a tener ofertas. Entre 2017 y 2018 la nominaron a más de una decena de galardones. Ganó en los MTV Movies & TV Awards por su dúo junto a Jackman y el Empire a mejor actriz revelación. No se imaginaba un reconocimiento tan temprano: "Cuando dicen eso de que no te lo esperas es verdad. Yo fui a estar allí, entre el reparto de La Guerra de las Galaxias. Y cuando me lo dieron es que ni me lo creía. De hecho, hablé en español, luego cambié… Porque se suponía que a los ganadores les avisaban y a mí no me habían dicho nada, así que fui pensando que no era yo".

La oportunidad de seguir en esa senda le llegó con La materia oscura, ficción de fantasía donde ya encabeza el cartel. "Se rueda siete meses en Gales y convives con el reparto, son como tu familia", explica sobre las diferencias entre sus papeles en series o películas. De estas últimas tiene por estrenar Ana, en la que comparte protagonismo con Andy García. "Es súper majo. Todo un caballero. Además, toca, canta… No lo sabía y donde nos estábamos quedando actuaba los domingos", dice, resaltando también que "tiene hijos y es muy bueno con los niños:porque me picaban mucho".

Keen expone con naturalidad la relación con los focos. Sin embargo, en más de una ocasión ha advertido sobre sus peligros. Más ahora, que a la exposición en salas se le suma la de las redes sociales, fuente ubicua de juicios. "Son complicadas. Yo soy una chica de 15 años y he nacido con ellas, pero hay que tener cuidado", arguye quien sobrepasa los 351.000 seguidores en Instagram. "Te pueden ayudar para publicitar tu trabajo y ahora es la vía más fácil para promocionarse, pero eso no tiene que hacer que te compares con nadie", esgrime.

"Yo las llevo bien, pero he visto de todo, hasta un vídeo con cosas mías poniéndome a parir. Es muy fácil esconderse y escribir una opinión mala en un segundo desde tu móvil, aunque luego en la realidad no te atrevas", indica.

Su caso, aparte, es curioso. A pesar de contar con tantos fans y de no cortarse a la hora de fotografiarse entre secuencias o en localizaciones de su día a día, en Madrid pasa desapercibida. "Yo sigo con mis amigos de siempre y no me suelen reconocer. A veces noto que a alguien le suena mi cara o que dicen 'se parece a…' pero puedo ir tranquilamente", señala contenta.

Con ese anonimato en su ciudad natal y varias ofertas en bandeja, Dafne Keen no quiere aventurarse a predecir su futuro. Confiesa que le gustaría seguir formándose en el extranjero. Y que tiene en ciernes un cortometraje del que es guionista y directora. "Ahora estoy haciendo lo que me apetece. Porque lo hago porque quiero, no por dinero. Así que solo pienso en los estudios y en actuar cuando pueda", sentencia.