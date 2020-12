El cantante Álvaro Soler y su pareja cantan un villancico y ella acaba con el pelo en llamas | Vídeo

Estamos acostumbrados a ver al cantautor del boom mundial El mismo sol ( tema a dúo con Jennifer López) Álvaro Soler junto a su pareja Sofía Ellar cantando y desprendiendo amor en las redes sociales, especialmente durante la cuarentena, pero todavía no les habíamos visto salir de una situación tan incómoda como la vivida durante el día de Nochebuena.

Con motivo de la Navidad, ambos han querido felicitar las fiestas con su versión de I Wanna Wish You A Merry Christmas cuando un incidente ha hecho que no terminen la canción como esperaban: "I wanna wish you a Merry Christmas... I wanna wo, ¡qué te quemas!, ¡el pelo!, ¡dios, la copa!", exclamó Álvaro Soler en el momento en el que vio que el pelo de su novia salía ardiendo por culpa de una vela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

A pesar de vivir ese momento tan embarazoso, han querido compartirlo con todos sus seguidores acompañándolo con el siguiente mensaje: "2019. Tábamo OK. 2020. Prendemos fuego y tiramos copas. Hola: 2021". Sin duda, este vídeo sirve para ilustrar lo que el 2020 ha significado para gran parte de la población: sorpresas indeseadas, situaciones complicadas y maneras de salir del apuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

El incidente no les ha quitado las ganas de volver a repetir su dueto y finalmente han publicado otro vídeo felicitando la Navidad en condiciones: "Ahora sí, nuestro regalito de Navidad para vosotr@s, nuestra grandísima familia, quienes nos acompañáis en nuestras aventuras musicales (y las no musicales también) juntos y por separado! Os deseamos todo el amor del mundo a vosotr@s y a vuestras familias..."

"No encenderemos velas hasta 2021 por si acaso, pero os pensaremos muy fuerte y con el corazón", concluye Ellar en su cuenta de Instagram.