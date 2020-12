Juan José, el español vivo al que la administración ha dado por muerto

"La administración andaluza considera el error cometido conmigo y yo lo admito y lo considero solucionado", escribe Juan José Martín en un mensaje de Whatsapp, bajo una foto de un documento oficial. La envía como desenlace a una historia que lleva sin cerrar desde septiembre y que ha tenido eco estos días, con su publicación en varios medios. Porque este vecino de Órgiva, una localidad de la Alpujarra granadina (al sur de España), fue registrado como muerto por su Comunidad Autónoma hace tres meses.

Entonces, Martín recibió una carta el 17 de aquel mes donde se advertía su defunción y se le retiraba una pensión contributiva que, encima, nunca había cobrado. Se procedía a la baja y a la extinción por "fallecimiento". Remitida por la Delegación Territorial de Políticas Sociales del Gobierno andaluz y firmada por la delegada del ramo, Ana Dolores Berrocal, la misiva le viene a contar a este vecino de 72 años que ha muerto y que, por tanto,

Para la Junta de Andalucía, Martín estaba recibiendo una pensión de María, de la que supuestamente era heredero. Esta mujer, que sí falleció en septiembre, cobraba la ayuda por ser una persona desamparada, sin ingresos ni familia. Pero Juan José no era su heredero, sino su tutor legal desde mediados de los años noventa. "Yo me hice cargo de ella porque no tenía a nadie. Y por unas cosas y por otras, al final acabé siendo yo el encargado de gestionar su dinero", explica Martín a Sptunik.

© Foto : Cortesía de Juan José Martín Juan José Martín, vecino de una localidad de Granada a quien la administración le dio por muerto

​Dicha pensión rondaba los 400 euros y se destinaba enteramente al cuidado personal y al pago de la residencia de ancianos donde permanecía ingresada desde hacía tiempo. "Yo no he recibido nunca dinero por ella, así que se entiende menos que la Junta me diga que dejaré de recibir una pensión que nunca he cobrado", insiste Martín, que ya cobra su propia cuantía de la Seguridad Social por la jubilación, después de haber trabajado más de 43 años en tareas de mantenimiento.

"La Junta ponía en la carta que he muerto y que además soy heredero de una persona que no tiene herederos porque no tenía ni familia", protesta Martín, que se dirigió inmediatamente a la Delegación de Políticas Sociales.

"Me preocupaba que, por estar muerto, tuviera problemas para cualquier trámite", cuenta por teléfono el granadino, a quien la equivocación le ha causado "cierto daño psicológico". "Me llegó cuando mi hija estaba leyendo su tesis doctoral. Y el pueblo lo sabía y decían 'por ahí va el muerto' de broma", expresa, deseando no dar más testimonios de este error y confesando que su familia también lo ha pasado mal.

Juan José Martín da por clausurado el tema con ese documento en que se asume la equivocación, fechado a 17 de diciembre de 2020. "Entendemos que se produjo una errata en la transcripción gráfica de la dirección de destino de la carta, por", señalan, lamentando "la contrariedad" que hayan podido causarle y trasladando que "no ha supuesto efecto alguno en lo referente a su propia pensión contributiva".

"Ya era hora, porque al final con esto van unos meses y quería zanjarlo antes del nuevo año, que espero sea mejor", se despide Martín, alegando que la notoriedad mediática del caso ha ayudado: "Si no, no se hubieran movido. Seguiría muerto".