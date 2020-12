El Gobierno de España suspende los desahucios hasta el fin del estado de alarma

La ministra portavoz, María Jesús Montero, informa a la prensa sobre los acuerdos del Consejo de Ministros. Entre ellos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decido aprobar la suspensión de los desahucios hasta el fin del estado de alarma.

De este modo, las familias vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional hasta el 9 de mayo no podrán ser desahuciados. "Es un decreto claramente extraordinario para un momento excepcional de dificultad", ha dicho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, especificando que se trata de "una normativa que no legitima ninguna ocupación de viviendas".

El nuevo decreto ley ha tardado en ser aprobado. Estaba previsto que se aprobara en la reunión del 1 de diciembre , pero no fue así, y a preguntas de los medios la ministra portavoz dijo que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos estaba "trabajando en ese decreto ley", señalando que "la iniciativa le corresponde al Gobierno, el Gobierno la está desarrollando y trabajándola de forma muy concienzuda".

De este modo se prorroga hasta el 9 de mayo la moratoria de los desahucios de alquiler para los afectados por la crisis del coronavirus y extiende la medida a los colectivos vulnerables por otras causas, así como a los que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia.