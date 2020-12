España empezará a vacunar contra el coronavirus el 27 de diciembre

Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa telemática celebrada un día después de conocerse que la Unión Europea comenzará la vacunación masiva contra el coronavirus los días 27-29 de diciembre.

El ministro ha asegurado que España está preparada para iniciar la vacunación, y ha recordado que España fue junto a Alemania el primer país europeo en tener preparado un plan de vacunación. También ha explicado que las inyecciones llegarán a todas las comunidades, si bien aún se "están terminando de ajustar todos los aspectos logísticos en coordinación con Europa", y ha recordado que los residentes de centros sanitarios sociosanitarios y su personal de primera línea serán los primeros a los que se les administre.

"Las dosis van a llegar el 26 o 27 de madrugada", ha dicho, asegurando que "el 27 domingo va a empezar la vacunación en España. No queremos esperar ni un solo día". Lo que no ha podido especificar es la cantidad de dosis que recibirá España porque aún está pendiente de la confirmación de la Comisión Europea, aunque sí ha dicho que "no serán todas las que quisiéramos" porque la vacunación va a ser progresiva.

Illa también ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que tengan una actitud de máxima prudencia y sigan las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma. Porque, la vacunación "significa el principio del fin de la pandemia, no el fin de la pandemia".

Tal y como había avanzado Fernando Simón, la previsión del Ministerio de Sanidad es que los contagios sigan creciendo, por lo que el ministro también ha dicho que "hay que ajustar las medidas a la nueva realidad" y ha advertido de que "podemos estar al inicio de la tercera ola si no se toman las medidas adecuadas". Así se pronunciaba durante una entrevista Catalunya Ràdio en la que aseguró que lo que no se puede hacer es "quedarse de brazos cruzados ante el incremento de casos".