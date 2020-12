Denuncian un intento de criminalizar la izquierda independentista vasca española

El líder independentista vasco, quien valoró la decisión del Alto Tribunal un día después de que se produjera, afirmó además "que hay una operación de desestabilización del actual escenario político en el Estado y se van a utilizar todos los medios para hacerla posible".

Se refería así Otegi al escrito que le envía de nuevo al banquillo de los acusados y al nuevo papel asumido por su formación en la gobernabilidad del Estado, de la mano de la formación Podemos y mediante su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Otegi también denunció una campaña mediática para que este movimiento del Supremo tuviera lugar y señaló directamente a los poderes "militar, mediático y togado" a los que calificó como "albatros".

"Lo que quieren es que una estrategia que se ha demostrado eficaz que hace que el independentismo crezca y sea cada vez más decisivo en muchos ámbitos se desvíe del camino, cosa que no van a conseguir", resumió el líder independentista como objetivo del movimiento del Supremo.

También pidió a los independentistas vascos que "tengan confianza, algo debemos estar haciendo muy bien para que haya esta obsesión y esta persecución por parte del Estado y lo vamos a seguir haciendo", advirtió.

Otegi también descartó, a preguntas de los periodistas, que esta resolución pueda influir en su apoyo a los PGE. "Esta pregunta no me la imagino en ningún país europeo", dijo tras recordar que, si en el Estado español existe la independencia del poder judicial, no se debería relacionar una decisión de un Tribunal con los PGE.

Mensaje a Cataluña

El líder de Bildu también advirtió a los independentistas catalanes que "pierdan toda esperanza sobre lo que pueda decidir o no Tribunal de Estrasburgo porque, al final, el Tribunal Supremo está dispuesto incluso a desobedecer a Estrasburgo, algo que ya veremos si se produce al final", matizó.

Arnaldo Otegi se refería con ese comentario a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de noviembre de 2018 que anuló su condena y la de otros cuatro líderes independentistas vascos.

El pasado julio, el Supremo asumió esa sentencia y anuló las condenas, con lo que parecía que el enjuiciamiento del caso Bateragune no tendría más recorrido; sin embargo, el lunes el Supremo ordenó la repetición del juicio, tras el recurso de una asociación de víctimas del terrorismo.