"Si el tribunal tiene respeto por la justicia y la libertad, seré absuelto": comienza el juicio de Luis Ocampo

Los hechos se remontan al 4 de octubre de 2014. La Coordinadora 25S había convocado para ese día una concentración en la madrileña Puerta del Sol, bajo el lema "Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción". Meses atrás Felipe VI había sido coronado rey de España tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I.

Al finalizar el acto, los manifestantes decidieron dirigirse a la céntrica calle Alcalá en pos de denunciar la corrupción de la monarquía borbónica y reivindicar la República. Nada más entrar en la vía, un dispositivo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) les bloqueó el paso. No podían salir de la plaza. Entonces, comenzó un forcejeo que

"Discurríamos tranquilos, sin ningún problema, hasta que llegaron los antidisturbios", recuerda Luis Ocampo, médico de profesión y miembro de la Coordinadora 25S y la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Él fue uno de los asistentes a la concentración más afectados por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Ocampo tuvo que ser ingresado en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Según el parte médico, sufrió lesiones en ambas muñecas, contusiones en todo el cuerpo, un cuadro de presíncope y una sintomatología indicante de una isquemia aguda. Al regresar a su lugar de residencia en Valladolid, el servicio de oftalmología del Hospital Universitario Río Hortega de la capital castellanoleonesa le diagnosticó un desprendimiento traumático del vítreo del ojo derecho.

"Uno de los antidisturbios me apretó el cuello con su rodilla. La misma imagen que hace unos meses voló por todo el mundo desde Estados Unidos", cuenta.

Doris Benegas, abogada de la Coordinadora 25S, fue otra de las manifestantes que más padeció los efectos de la intervención de las UIP. "Pedí el alta voluntaria, porque mi compañera Doris estaba en la comisaría de Moratalaz y estaba preocupado", rememora el facultativo, ya jubilado. Ocampo, Benegas y otros dos participantes de la marcha fueron denunciados por un supuesto atentado contra la autoridad.

4 de octubre en mani Republicana en Madrid varios compañer@s fueron brutalmente detenidos.

A causa detención,1 tuvo que ser ingresado por una isquemia, falta de oxigeno.

Pronto será juzgados.. l@s activistas

¿Hay un cursillo internacional de brutalidad?#JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/FwQpLICXJM — Izquierda Castellana (@IzcaNacional) May 29, 2020

Seis años después, el juicio tiene fecha. El 15 y el 16 de diciembre Ocampo se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Juicio que se tendría que haber celebrado en junio, pero entonces el encausado hizo llegar al tribunal madrileño y a los abogados de la defensa el certificado médico en el que el médico correspondiente recogió que padecía un brote de artritis gotosa que le obligaba a guardar reposo durante varios días. Su compañera, Doris Benegas, falleció el 29 de julio de 2016 a causa de un tumor que le fue descubierto poco después de los altercados en la concentración.

Tranquilo

Ocampo se enfrenta a una pena de 18 meses de cárcel por los hechos acaecidos en 2014. Sin embargo, el procesado está tranquilo. "Después de pasar tanto tiempo, estoy completamente tranquilo. No tengo ninguna preocupación, independientemente de la sentencia. Yo sé lo que pasó y está recogido en los vídeos. Se ve perfectamente como me agarran y me tiran al suelo. Además, tengo el parte de lesiones".

"Si el tribunal tiene respeto por la justicia y la verdad, obviamente habrá una sentencia absolutoria", indica a Sputnik Mundo.

El acusado admite que tiene "la conciencia completamente tranquila". Reconoce no haber tenido antes ningún problema con las fuerzas de seguridad. No obstante, el día de la concentración varios agentes se sobrepasaron, bajo su opinión. Pero, Ocampo no apunta tanto a los que empuñaron la porra, como a aquellos que eran responsables de su actuación: la entonces responsable política de la Delegación del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el ministro del Interior en el año 2014, Jorge Fernández Díaz.

"Hubo tintes políticos. Tanto Doris como yo, somos dos personas muy comprometidas por los derechos sociales. Cuando hay gente que se niega a disfrutar de la vida sin complicaciones, hay gente a la que le molesta mucho. Yo creo que comprometerte es una expresión de auténtico patriotismo", continúa.

Según relata el médico, los UIP cargaron solo "contra algunas personas". "Ejecutaron una maniobra envolvente para separarnos y propinarnos la golpiza", explica. Cree que la intervención policial pudo estar alentada por las figuras políticas de aquel momento. En concreto, señala a Cristina Cifuentes. "Los días cercanos a la manifestación, nosotros presentamos una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Cifuentes por actuar de manera inconstitucional y contra las libertades. Y es que nada más coronarse el nuevo rey, se impidieron y prohibieron todas las concentraciones y muestras contra la monarquía. Doris Benegas y yo fuimos los que firmamos la denuncia. Tenía intereses personales contra nosotros y", argumenta Ocampo.

El procesado espera que la Audiencia Provincial de Madrid interprete correctamente las pruebas presentadas. En caso contrario, si es condenado, el activista no solicitará una reducción de la condena. "No voy a pedir clemencia al tribunal. Acataré la sentencia tal cual. En países más serios, si te condenan 4 días, cumples los 4 días. Aquí hay gente que está condenada y sigue andando por la calle tranquilamente y eso no puede ser. Si tienen el valor de condenarme que tengan el valor de encerrarme", sostiene.

Sin embargo, remarca que sentiría "una gran decepción", si es enviado a prisión. "Me preocupa más que un tribunal de justicia de cierto nivel jerárquico como la Audiencia Provincial de Madrid dicte una sentencia injusta, que lo que me pueda pasar a mí", sentencia. Desde Izquierda Unida de Castilla y León, Anticapitalistas CyL e Izquierda Castellana demandan su absolución y la del resto de sus compañeros. Además, reclaman que se depuren responsabilidades respecto al comportamiento de algunos de los agentes de la manifestación del 4 de octubre de 2014. Por su parte, la Coordinadora 25S hace un llamamiento para acompañar a los acusados mediante una concentración ante la sede del tribunal madrileño.