Piden el boicot de los productos Suchard por no etiquetar en catalán

El turrón es sin duda uno de los productos estrella de las Navidades en España. Y dentro de los clásicos, uno de los que no suele fallar es el turrón de chocolate de Suchard. Sin embargo, en este extraño 2020 podría no estar presente en algunas mesas de Cataluña. Parece que a los independentistas catalanes no les ha gustado su campaña navideña, no solo por el contenido, sino por la forma: han cometido el error imperdonable de no cambiar el castellano por el catalán en sus envoltorios.

"Además de ridículo, en castellano. Este año el turrón de Suchard que se lo coma otro", rezaba un tweet al que se han unido varios usuarios para pedir un boicot a la marca a través de las redes sociales.

A més de ridícul, en castellà.

Aquest any el torró Suchard q se l mengi un altre. pic.twitter.com/zUBfdq6kZh — Bugambilia (@MariaSanchezGir) December 4, 2020

​Aunque en muchos casos ha conseguido el efecto contrario, varios mensajes han pedido que se compre más este turrón contra "el boicot independentista".

Estas navidades compra turrón de @Suchard_ES



Contra el boicot independentista de 4 locos por etiquetar en español, compras de millones de españoles de bien. pic.twitter.com/OljG6WSdqY — Lebrijana (@Pedrosepulturas) December 11, 2020

Con el boicot independentista catalán a Suchard por rotular en castellano sus productos le están haciendo la mejor campaña de marketing para vender sus productos en toda España. A veces desearle el mal a alguien es para bien. pic.twitter.com/PwUtKhwr7A — El Socialista Catalán /♥️ (@Sociatacatalan) December 11, 2020

​"Oleee. Ahora lo comeré con más motivo aún", "ahora saben incluso mejor", son solo algunos de los comentarios que han inundado Twitter hasta conseguir que Suchard sea Trending Topic en España.

Oleeeeeé SUCHARD!!! Ahora lo comeré con más motivo aún!!!👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/AXOtbWHYab — Olga 🇪🇦🇺🇸 (@OlgaPatriaVOX) December 11, 2020

Bien @Suchard_ES 👌 tengo la despensa llena de vuestros "Hijo", "Padre", etc. Pero es que ahora saben incluso mejor 😍 https://t.co/daXWq8TRFS — Carmen (@Carmen191v) December 11, 2020

Este año, la publicidad de Suchard corre a cargo de los patriotas del procés. pic.twitter.com/bELf8XjFcC — XR García 🇪🇸🇪🇺 (@xrgg9) December 11, 2020

Todos a comer @Suchard_ES !!!!! Ninguna navidad faltan 4 o 5 tabletas en mi casa. Éste año habrá 10. Olé!! — Dulcinea ❤💛❤ (@Dulcine95432917) December 11, 2020

​Como ya es habitual, también hay quien ha tirado de humor al conocer la noticia.

Están los de Suchard temblando ahora mismo. pic.twitter.com/f1s8DTrDBY — 💚🇪🇸Arboz🇪🇸💚 (@4RB0Z) December 9, 2020

​Otros, sencillamente, no entienden la polémica y afirman que no se van a privar de un producto por "algo tan absurdo".

Los boicots a productos catalanes o españoles por estar escrito en un idioma o en otro me parece una soberana gilipollez.

Anda que me voy a privar yo del cava o del turrón Suchard por algo tan absurdo.

Necesitáis problemas de verdad, en serio. — Hikikomori Handrius (@Handrius_) December 11, 2020

​No es la primera vez que una marca se enfrenta al boicot en Cataluña. En el mes de agosto las redes sociales pedían a los usuarios que dejaran de consumir helados de Frigo, en este caso porque la decisión que tomó la marca fue la contraria, la de eliminar el español de sus campañas.