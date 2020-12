España realizó su primer trasplante de útero

El trasplante se realizó entre dos hermanas. Una de ellas nació sin útero y deseaba ser madre. La hermana mayor, que ya había tenido hijos y no quería más, decidió donárselo para que cumpliera su sueño.

La cirugía se llevó a cabo en el Hospital Clínic de Barcelona y fue todo un éxito. Se ha indicado que tanto la mujer donante como la receptora se encuentran en buen estado de salud y que el nuevo órgano ya empezó a funcionar con normalidad en el cuerpo de la receptora, tanto así que ya tuvo su primer ciclo menstrual y cuenta con varios embriones para ser implantados cuando consideren que sea el mejor momento para concebir.

Sin embargo, la cirugía no ha estado exenta de polémica entre la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y su filial en Cataluña, la Organización Catalana de Trasplantes (Aocatt). Según el diario ABC, la ONT no dio su autorización y por esa razón aún no se ha presentado públicamente por el Ministerio de Sanidad.

La Organización Nacional de Trasplantes se ha resistido durante varios años a este tipo de intervenciones por motivos éticos y sociales. Entre los argumentos que se habrían esgrimido es que el útero no es un órgano vital, como lo es el corazón o el hígado. La ONT defiende que el sistema de trasplante español (público y gratuito) tiene como objetivo salvar la vida de aquellas personas que sin el nuevo órgano morirían, una consideración que no aplica en el caso de mujeres que busquen en esta cirugía una alternativa para ser madres.

Desde la ONT también insisten que, al no utilizar el tejido de un donante cadáver, se pondría en riesgo a dos personas, por ser cirugías de alta complejidad.

Otra consideración que ponen sobre la mesa es que una posible autorización de este tipo de trasplantes podría abrir la puerta para que un hombre pueda solicitarlo para intentar una gestación.

Sin embargo, desde la institución catalana argumentan que este tipo de cirugías ya se ha probado con éxito en otros países del mundo y que han nacido niños sanos. Además, defienden que en el caso concreto de las hermanas la donación fue de forma altruista, un paso que, según dicen, abriría la oportunidad para que unas 2.300 mujeres en España que han nacido sin útero o que lo han perdido por una causa médica, puedan convertirse en madres biológicas.

También resaltan que el equipo del Hospital Clínic estaba preparado para dar el primer paso y que para eso viajaron y se formaron en México, Estados Unidos y la India, países desde donde hace años se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, se alerta que el trasplante de útero se plantea como una solución temporal porque, una vez conseguido el segundo hijo, a las pacientes trasplantadas se les debe extraer el órgano donado para evitar problemas a largo plazo con la inmunosupresión, el tratamiento que impide que el cuerpo rechace el nuevo órgano, pero que debilita el sistema de defensas del organismo.