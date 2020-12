Se hunde un barco atracado en Galicia después de estar 11 horas en llamas | Vídeo

Eran las 8:45 de la mañana cuando las llamas se apoderaron del pesquero hundido en el muelle de Bouzas en Vigo (Pontevedra). Se trataba del Baffin Bay, de 68 metros de eslora y 13 de manga, que había zarpado en Vigo tras un largo viaje de más de un mes de duración, con origen en el puerto Montevideo.

#Vigo el barco de la armadora copemar pic.twitter.com/HWqaQu633X — Humberto Anchia (@withHache) December 3, 2020

Prosiguen las labores de extinción del incendio registrado esta mañana en un barco atracado en Bouzas. Ya van más de tres horas de intervención de los bomberos, apoyados por embarcaciones de Salvamento Marítimo y por la Policía pic.twitter.com/SwtIxCGDVZ — Vigoé (@Vigo__e) December 3, 2020

Estado del barco pic.twitter.com/pzUoQg6GAx — Humberto Anchia (@withHache) December 3, 2020

Algo está pasando en una de las Naves de la Dársena de #Bouzas ,el humo cada vez es más intenso y el olor a quemado llega hasta este lado

Ojalá nada importante!@Vigo__e @Farodevigo @MetroVigo @RadioVigo @AtlanticoDiario @Vigoalminuto pic.twitter.com/PM9GKr0gHK — María José Alcalde 💙 (@ALCALDEJOS) December 3, 2020

Al parecer, fueron los trabajos de soldadura de unos operarios que se encontraban en la bodega de la embarcación el desencadenante de las llamas. La enorme columna de humo que se formóy alertó a los vecinos, que iban publicando sus imágenes a través de las redes sociales. "Algo está pasando en una de las Naves de la Dársena de Bouzas, el humo cada vez es más intenso y el olor a quemado llega hasta este lado. Ojalá nada importante", escribió una usuaria en Twitter:

​Aunque el incendio tuvo lugar el jueves 3 de diciembre, el barco no se hundió completamente pasadas más de 11 horas y siguió ardiendo en su interior hasta medianoche. Según emergencias, ninguna persona resultó herida.

La Autoridad Portuaria de Vigo desplegó todos sus medios disponibles para hacer frente al incendio, colaborando con los bomberos. El operativo fue coordinado por Gardacostas de Galicia, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Protección Civil y la propia Autoridad Portuaria. Además, se desplegaron dos barreras de contaminación para tratar de no dañar el ecosistema.

No obstante, a lo largo de las últimas horas, se ha constatado que no se ha producido fuga alguna de gasóleo fuera del perímetro confinado. El buquea bordo, por lo que los técnicos tendrán que valorar ahora cómo proceder a su extracción, según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo, quienes estudian ahora el operativo que se llevará a cabo para la extracción, tras lo que se procederá a reflotar el buque. "No obstante, se trata de un", señalan.

El Baffin Bay es un arrastrero congelador de la armadora South Atlantic Squid, LTD, perteneciente al Grupo Copemar, construido en 1993 y que actualmente navegaba bajo bandera inglesa.