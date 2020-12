Sin personal suficiente e inacabado: Madrid inaugura su hospital de pandemias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el hospital Enfermera Isabel Zendal. La apertura de una infraestructura médica siempre es motivo de alegría institucional. Sin embargo, el gigantesco 'hospital de pandemias' que presenta la dirigente madrileña está generando más quebraderos de cabeza que felicidad. Un centro sanitario de emergencias que nace entre críticas y protestas.

"Es un día de esperanza e ilusión. Madrid contará con un centro único a nivel mundial. Es el recuerdo a la perseverancia de una comunidad. Madrid no desfallece", ha indicado Ayuso tras visitar las instalaciones del hospital.

Junto a ella, en el acto de inauguración, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero; el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado. Además, parlamentarios autonómicos de PP, Ciudadanos y Vox, único partido fuera del ejecutivo regional que aceptó la invitación de la presidenta autonómica. PSOE, Unidas Podemos y Más País la rechazaron. "No queremos colaborar en la enésima sesión de fotos de la presidenta, que está más preocupada de buscar figurantes de atrezzo para su fiesta que sanitarios para el hospital", ha comentado el portavoz de Más País, Pablo Gómez Perpinyà. Inauguración a la que tampoco ha asistido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por problemas de agenda. "La apertura de un nuevo hospital nunca puede ser una mala noticia, excepto para el sectarismo político", ha asegurado Ayuso.

Quienes sí han acudido al acto han sido decenas profesionales sanitarios. Pero, para protestar. La Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Juntas por la Pública, Summat y el Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (MATS)para decir "¡Basta ya! al negocio de la salud". El sistema que nutrirá de trabajadores al nuevo centro de emergencias es lo que más preocupa a las asociaciones. Con proclamas como "Sanidad, dignidad", los manifestantes han recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, rodeados por un cordón policial.

Quejas escuchadas a las puertas del Isabel Zendal y leídas en redes sociales. Sin embargo, también las hay para las formaciones políticas que han decidido no acompañar a Ayuso en el acto de inauguración.

Hoy es un día especial para mí. No por la inauguración del Hospital Isabel Zendal sino porque me reincorporo a mi trabajo como anestesista en el Hospital 12 de Octubre. Y trabajar en la sanidad pública, en un hospital de verdad, es un orgullo. pic.twitter.com/pOytc2yC0X — Mónica García (@Monica_Garcia_G) December 1, 2020

HOSPITAL ISABEL ZENDAL.



En cien Dias.

Hoy Inauguración.

Gracias @IdiazAyuso

Quién irá del Gobierno a la Inauguración??

Correcto, nadie.



GRACIAS DESDE BURGOS.

🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦 pic.twitter.com/t8SyvcYfQq — ARTUROTE8 💙💙💙 (@arturote8) December 1, 2020

En los tiempos más difíciles, el Hospital de IFEMA fue una esperanza para todos los madrileños.



El Hospital Público Isabel Zendal es la continuidad del ejemplo de superación que Madrid ofreció al mundo.



Como alcalde te doy las gracias, @idiazayuso. pic.twitter.com/OWH1bC1tyC — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 1, 2020

Mañana abre el Hospital Isabel Zendal.



⭕️ Esta es una carta enviada a los intensivistas de Madrid



El hospital abre sin sanitarios propios. Solo van a habilitar 3 UCIs (por si acaso) y los intensivistas que irán lo harán en pool de urgencias.



Una vergüenza más pic.twitter.com/sWF7rJzTzE — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 30, 2020

Un hospital sin sanitarios.

Un aeropuerto sin aviones.

Un bar sin cervezas.

Una panadería sin cruasanes.

Un coche sin ruedas.



Todo esto puede ser el Isabel Zendal. — Azti Zeru (@AztiZeru) December 1, 2020

Críticas al nuevo hospital

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, el hospital Isabel Zendal "asombrará al mundo". El plan del gobierno autonómico era levantar el centro en tres meses y 10 días en el barrio de Valdebebas, cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este acogerá 1.008 camas de hospitalización y 48 de UCI, 16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios. El objetivo es recibir al mayor número de pacientes con coronavirus para que el resto de hospitales de la región puedan volver a la normalidad y atender a las personas afectadas por otras enfermedades.

Mañana es un día importante para @ComunidadMadrid y para toda España: abre sus puertas el nuevo hospital público Enfermera Isabel Zendal. pic.twitter.com/gV88EaeQrr — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 30, 2020

Los trabajos comenzaron el 8 de junio y no han parado. Pero, el Zendal abre sus puertas con tres de sus cuatro módulos sin terminar y el cuarto a medias. El ejecutivo autonómico anunció que el primer módulo en entrar en funcionamiento contaría con 320 camas, sin embargo, en este momento, no hay más de 240 listas para el uso. La Consejería de Sanidad ha comentado que el centro sanitario todavía "no recibirá enfermos, pero lo hará en los próximos días".

Un hospital que ha pasado de los 56.000 metros cuadrados programados a los 80.000 finales. Además de sus funciones médicas, la nueva estructura albergará el centro coordinador del Summa 112, el Laboratorio Regional de Salud Pública y el Centro de Coordinación de Crisis Sanitarias. Al igual que su tamaño,. En total, apunta ya a los 100 millones de euros, 50 más que en un principio.

Una gigantesca infraestructura cuyo talón de Aquiles está siendo la llegada de personal. Para la primera fase, la dotación de sanitarios del Zendal, criticada por sindicatos y los partidos de izquierda, se hará con 111 trabajadores de otros centros que han pedido el traslado voluntariamente. Los otros 558 que requiere saldrán de los 11.500 contratados por motivo de la pandemia en otros hospitales de Madrid. El primer módulo abierto necesitaría 103 médicos, 247 enfermeras, 8 fisioterapeutas, 6 trabajadores sociales, 1 técnico de prevención de riesgos laborales, 39 técnicos de radiodiagnóstico, 6 técnicos de laboratorio, 179 auxiliares de enfermería y 7 auxiliares de farmacia.

Ayuso está inaugurando el hospital Isabel Zendal sin estar terminado y sin apenas personal sanitario. Mientras la sanidad pública madrileña está asfixiada, la derechona se hace fotos que son un insulto a la ciudadanía. Hay protestas afortunadamente 👇



pic.twitter.com/u6QYikC5KK — Raúl Camargo (@camargoraul) December 1, 2020

Las asociaciones de sanitarios critican que se realicen "traslados forzosos" para llenar el nuevo hospital. Consideran que esta infraestructura es "innecesaria", ya que "desmantelará" el resto de la red hospitalaria de Madrid. "Se redistribuyen efectivos, pero no se presta más servicio. Con ese dinero se podría haber contratado a unos 800 médicos y 1.200 enfermeras, lo que si habría sido un refuerzo de verdad, pero aquí se ha optado por construir sin pensar que un edificio sin profesionales es una caja hueca", comentó a Sputnik Mundo Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, el mayor sindicato médico de la Comunidad de Madrid.

El hospital Enfermera Isabel Zendal llega precisamente en pleno aplanamiento de curva de contagios. Los nuevos casos de coronavirus han descendido en la Comunidad de Madrid a los 288 notificados el 30 de noviembre, 86 correspondientes a las últimas 24 horas. Eso sí, los fallecidos se elevan de 8 a 14, según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad.