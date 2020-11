Con abucheos recibieron a Pedro Sánchez en un hospital de Madrid

Junto al presidente del Gobierno estaban los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quienes acudieron al hospital para visitar la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos.

Monumental pitada a Pedro Sánchez a su llegada al hospital de La Paz.



Es el primer centro sanitario que pisa desde el inicio de la pandemia y lo hace cuando no está Ayuso. pic.twitter.com/5vHZEJoO7L — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) November 27, 2020

Una multitud de unas 15 o 20 personas que "casualmente" estaban en la puerta de la paz abuchean a Sánchez e Illa, poco más tarde esa "multitud" de 15 o 20 personas que seguían allí, aplaudió a rabiar a Almeida que se presentó allí sin estar invitado. pic.twitter.com/60C8lHNyXv — javi (@escarvasopas) November 27, 2020

​La visita también fue criticada porque no se habría avisado al Gobierno madrileño y por haberla realizado el mismo día que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, estaba en Barcelona.

Lo de Sánchez e Illa de hoy en la Paz es Jarabe Democrático??? O ahora no?.. Eh? Moñas??? — Tomás F. Terrados💙 🇪🇸✡✝🖤 (@TomasFTerrados) November 27, 2020

​"Cuando por primera vez el presidente del Gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle", declaró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien a su llegada al hospital recibió aplausos y también algún grito de "mentiroso".

El alcalde de Madrid Almeida, se queja de que Sánchez e Illa hayan acudido al hospital de la Paz sin haberle invitado y sin estar Ayuso.

De acuerdo con Olga Rodríguez cuando dice que "es una pataleta del Alcalde" #lascosasclaras10 pic.twitter.com/7iK245le76 — Juan_Aparicio (@_Juan__A) November 27, 2020

​Por su parte, el presidente Pedro Sánchez aprovechó la visita para agradecer la labor de los sanitarios y de los investigadores de la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC), donde se realizan diferentes ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas y de fármacos para tratar el coronavirus.