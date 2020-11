España prohibirá los desahucios de personas vulnerables durante la pandemia

"Puedo anunciar que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables”, dijo Iglesias.

En las últimas semanas los movimientos sociales por el derecho a la vivienda emprendieron una campaña de presión para pedir la implementación de esta medida.

Una de las chispas para la puesta en marcha de esta campaña la proporcionó el propio ministro de Vivienda, José Luis Ábalos, que se mostró sorprendido cuando un diputado de la oposición le mostró en el Congreso la foto de una familia siendo desahuciada en Madrid.

"El decreto que planteamos no permite los desahucios. En teoría, no tiene que plantearse ninguno porque los suspendimos durante el estado de alarma", afirmó el ministro.

Con la llegada de la pandemia se aprobó un Real Decreto con medidas urgentes para evitar la expulsión de inquilinos cuando se pueda acreditar vulnerabilidad a causa de la pandemia.

No obstante, este decreto no daba cobertura a personas con una situación de vulnerabilidad económica antes de la pandemia y, además, presenta como problema añadido que no siempre es fácil demostrar que las pérdidas de ingresos son causadas directamente por la COVID-19.

"Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables durante la segunda ola de la pandemia porque el decreto vigente no tiene la capacidad para frenarlos todos", admitió este 26 de noviembre Iglesias.

El anuncio de nuevas medidas antidesahucios apacigua las aguas en el Gobierno de coalición de España después que las presiones en la materia del socio minoritario (los izquierdistas de Unidas Podemos) tensionaran las relaciones con el Partido Socialista Obrero Español.

"A veces las discrepancias se traducen en medidas positivas para la gente", dijo Iglesias, que tras el revuelo mediático causado por las discusiones internas del Gobierno defendió la necesidad de “consolidar una cultura de la coalición en España".