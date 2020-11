El Constitucional avala las "devoluciones en caliente" de los inmigrantes en España

El Tribunal Constitucional ha avalado casi la totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley mordaza, y lo ha hecho en una sentencia probada por la mayoría de sus miembros, tal y como ha informado el tribunal de garantías.

Tras varios meses abordando el asunto, el tribunal avala las "devoluciones en caliente" de inmigrantes en frontera, las sanciones por infracción grave en los disturbios de protestas frente a las Cámaras legislativas, así como los "registros corporales externos" o cacheos que implican el desnudo integral. El Pleno ha interpretado que los rechazos en la frontera son conformes a la Constitución, siempre y cuando se lleven a cabo respetando los tratados internacionales.

Sin embargo, el Alto Tribunal no avala el artículo que se refiere a las grabaciones "no autorizadas" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, declarando así la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso sin ese visto bueno de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o de dichos miembros.

Esta sentencia del Constitucional llega después de que el Tribunal de Estrasburgo validara en el mes de febrero las devoluciones en caliente o el rechazo en la frontera en Ceuta y Melilla al considerar que los inmigrantes que intentaron saltar la valla fronteriza "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español".