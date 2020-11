Una modelo española con síndrome de Down conquista Estados Unidos | Fotos

Se suele decir que el esfuerzo y el trabajo son las dos mejores herramientas para lograr cualquier propósito. Puede sonar algo naif, pero, en cierta manera, hay algo de verdad en dicha afirmación. Sino que se lo digan a Marián Ávila. Su dedicación la ha llevado a subirse a algunas de las pasarelas más importantes del planeta.

Esta valenciana de 23 años es modelo profesional desde 2015, año en el que comenzó su andadura por el mundo de la moda. Sin embargo, sería en 2018 cuando su carrera despegó de forma meteórica. Gracias a la ayuda de la también modelo Kenzie Dugmore, Ávila se convirtió enen desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York.

Desde entonces, Ávila es una habitual de las pasarelas españolas. La joven, residente en Benidorm, ha participado en el desfile del Ibiza Inclusión Fashion Day, además de realizar el anuncio para la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week o trabajar para el Corte Inglés. Este año es la imagen de la actual campaña de publicidad de Levi’s, que aboga por la diversidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marian Avila (@marianavilamodel)

Una trayectoria que ha sido premiada con el galardón Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020. El sábado 14 de noviembre recibirá el trofeo en el evento virtual Be Beautiful Be Yourself, celebrado desde Denver, que servirá para recaudar fondos para la investigación científica. La joven compartirá el premio con la actriz canadiense de la serie Anatomía de Grey Caterina Scorsone.

"Las personas con síndrome de Down también pueden. Todos podemos cumplir nuestros sueños. Me siento feliz de lo que soy y de que todo sea así", proclama Ávila.

Para la modelo es un orgullo recibir este galardón, aunque reconoce que le hubiese gustado ir a Denver a recogerlo en persona. También lo es entregarlo para el jurado de la organización, la Global Down Syndrome Foundation, que destacan su carrera y su empeño en "usar las redes sociales para conocer a otras personas, ganar visibilidad sin prejuicios ni etiquetas y para ayudar a los demás". El lema de Marián Ávila es "Yo puedo". Sin duda, ella ha podido.