Fernando Simón y Ansu Fati se transforman en 'caganers'

La Navidad está a seis semanas de distancia. Unas fiestas que este año serán diferentes. La mascarilla competirá con los gorros de Papá Noel. El gel hidroalcohólico será tan común como el turrón. Las grandes reuniones quedan descartadas este 2020. La población, a medio camino de un confinamiento domiciliario, puede ser que rehúya de las calles, ya sea por el miedo de encontrarse con aglomeraciones o por la inviabilidad de las compras navideñas en un año marcado por la destrucción de empleos. Las luces centellearán al ritmo de la pandemia.

Los sectores de la Navidad miran con atención la curva de contagios ante las que. Entre ellos, los fabricantes de adornos navideños. Es probable que en 2020 se queden más bolas, guirnaldas y figuras de belén en las estanterías de las tiendas. "Prevemos una caída del 50% al 60%, por las medidas anti COVID-19 que se tendrán que adoptar y por la falta de turismo. A pesar de todo, esperamos que la venta online crezca en noviembre y diciembre. Esperamos tener unas buenas navidades", comentan esperanzados desde Caganer.com a Sputnik Mundo.

A pesar del posible golpe, la campaña no se frena. La familia Alós-Pla no detiene la actividad en su taller de la localidad gironesa de Torroella de Montgrí. Sus manos no paran de elaborar caganers, una de las figuras más típicas del belén en España. Nacido en Cataluña, ya en el siglo XVIII no había pesebre sin esta representación de un pastor defecando a la orilla del portal. La tradición dicta que su presencia trae tranquilidad, suerte y felicidad. En pleno siglo XXI, la costumbre de colocar el caganer se mantiene. No obstante, el pastor ya no es el único que posa.

© Foto : Cortesía de Caganer.com Fernando Simón, Ansu Fati, Pau Donés o Hermione Granger, entre los nuevos 'caganers' del 2020

La introducción de personajes famosos se ha convertido en la tónica de los últimos años. Para 2020, Caganer.com presenta 30 nuevas figuras, 10 menos que la temporada pasada. Entre ellas, el epidemiólogo Fernando Simón, el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman; el joven jugador culé Ansu Fati; el músico Pau Donés, quien falleció en junio; o el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. También se entrenan personajes como el payaso It, Hermione Granger, Pippi Calzaslargas, Lobezno, Miguel de la película Coco, Maléfica y el Duende Tortuga de la serie Dragon Ball. Además, la pandemia de coronavirus hace que muchas figuras se pongan la mascarilla. Es el caso de Biden, pero también otras ya creadas como las de Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin, Boris Johnson, Xi Jinping, Justin Trudeau y la reina Isabel II.

"Está claro que no podíamos obviar la presencia del coronavirus y nuestra apuesta ha sido colocar la mascarilla a diferentes personajes políticos que ya teníamos. En nuestro catálogo hay ahora una quincena de figuras con mascarilla", asegura Marc Alós, escultor de Caganer.com.

Más allá de las personalidades, los artesanos catalanes añaden nuevos perfiles profesionales como el mago, el barbero, el enfermero, el tenista y el árbitro de fútbol. También se introduce el caganer de la embarazada. "Recordamos que nuestras representaciones de barro no son una burla, sino un tributo", explican desde la entidad.

© Foto : Cortesía de Caganer.com 'Caganers' de políticos con mascarilla

Veremos que figura reina en 2020. En 2019, el caganer de Rosalía fue la pieza más vendida. La siguen los personajes de la serie de televisión La Casa de Papel, Carles Puigdemont, Donald Trump, Boris Johnson, Oriol Junqueras, Frida Kahlo, Greta Thunberg, el superhéroe Deadpool y los clásicos Tió y Santa Claus. Tal vez este año, vuelva a estar en el top el candidato republicano. O Leo Messi. No importa. Buscar el caganer siempre hace ilusión. Y contra eso, no puede luchar el coronavirus.